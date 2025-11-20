Zakaj prihajajo, koga bodo pripeljali in kdaj bodo napadli vrh?

Ambiciozni cilji in finančna smiselnost
Audi bo v Formulo 1 vstopil leta 2026 kot tovarniška ekipa z lastnim pogonskim agregatom (Power Unit), razvitim v Nemčiji. Izvršni direktor Gernot Döllner je poudaril, da je ta vstop del širše reorganizacije podjetja, s katero želijo postati vitkejši, hitrejši in inovativnejši. F1 bo delovala kot katalizator teh sprememb.
Čas vstopa je idealen. Od leta 2026 naprej namreč stopajo v veljavo novi tehnični predpisi za šasijo in pogonske agregate, kar vsem tekmecem prinaša nov začetek. Ti predpisi močno poudarjajo trajnost: hibridni pogonski sistemi bodo uporabljali trajnostna goriva, delež električne moči pa se bo povečal na skoraj 50 odstotkov celotne moči. To je bil ključni predpogoj za Audijev vstop.
Audi v F1 želi zmagovati. Čeprav se zavedajo, da vrhunsko moštvo ne nastane čez noč, je njihov dolgoročni cilj, da se od leta 2030 naprej borijo za naslov svetovnega prvaka. Za razliko od preteklosti je omejitev stroškov (Cost Cap), ki velja za ekipe in razvoj pogonskih sistemov (od 2023), Formulo 1 naredila finančno bolj predvidljivo in gospodarsko smiselno.
Pogled v prihodnost: dizajn in tehnologija
Audi je že ponudil vpogled v svojo novo podobo v Formuli 1 z razkritjem modela Audi R26 Concept v Münchnu novembra 2025. Ta koncept predstavlja konkreten vpogled v barvne sheme in dizajn prvega Audijevega dirkalnika F1, ki bo predstavljen januarja. Vizualna identiteta, ki bo veljala za dirkalnik in celotno prisotnost znamke (od boksov do oblačil), temelji na načelih prečiščenosti, tehničnosti, inteligentnosti in čustvenosti. Audi želi imeti najbolj markanten in prepoznaven avto na dirkalni stezi.
Barvno paleto Audijevega dirkalnika sestavljajo titanova, karbonsko črna in novo uvedena Audijeva rdeča barva. S tem želijo zagotoviti, da bo njihov dirkalnik najbolj markanten in prepoznaven avto na stezi. Audi je integriral tudi rdeče kroge, ki subtilno poudarjajo njegovo prisotnost v F1.
Formula 1 je za Audi tudi najzahtevnejši testni laboratorij na svetu. Novi tehnični predpisi iz leta 2026 predpisujejo, da bodo dirkalniki manjši in lažji (masa se zmanjša s 798 kg na 768 kg). Imeli bodo tudi aktivno aerodinamiko, kjer lahko voznik prilagodi krilca spredaj in zadaj, kar naj bi pripomoglo k bolj razburljivim dirkam. Kompleksna enota MGU-H iz stare generacije, ki je pretvarjala toploto izpušnih plinov v energijo in ni bila pomembna za serijsko proizvodnjo, ne bo več potrebna.
Ena ekipa na treh lokacijah
Projekt Audi F1 sledi konceptu "Ena ekipa", z jasno vizijo, da se bo po fazi razvoja in konsolidacije od leta 2030 borila za naslove. Vodita ga dva izkušena menedžerja Formule 1: Mattia Binotto (nekdanji vodja Ferrarijeve ekipe), ki je vodja projekta, in Jonathan Wheatley (prej Red Bull), ki je vodja ekipe. Oba sta neposredno podrejena izvršnemu direktorju Gernotu Döllnerju.
Ekipa deluje na treh ključnih lokacijah
Neuburg na Donavi (Nemčija): Tukaj poteka razvoj in proizvodnja hibridnega pogonskega agregata F1 (made in Germany).
Hinwil (Švica): Tovarna F1, kjer razvijajo in izdelujejo dirkalnik ter načrtujejo nastope na dirkah. Audi je v začetku leta 2025 v celoti prevzel švicarski koncern Sauber, s čimer je odprl pot katarskemu državnemu premoženjskemu skladu kot vlagatelju.
Bicester (Anglija): Tehnična pisarna v angleški dolini motošporta (v okolici Silverstona) omogoča dostop do strokovnega znanja in talentov Formule 1.
Za volanom bo kombinacija izkušenj in mladostne energije: izkušeni voznik je Nemec Nico Hülkenberg, ki se ponaša s približno 250 dirkami za veliko nagrado. Mladi talent je Brazilec Gabriel Bortoleto, ki je osvojil naslova prvaka v serijah F3 in F2.
Audi je že potrdil pomembne partnerje: bp (za razvoj trajnostnih goriv in maziv), Revolut (naslovni partner) in Adidas (uradni dobavitelj oblačil). Vse je pripravljeno za začetek nečesa posebnega, ko se bo ekipa Audi F1 marca 2026 prvič javno predstavila na veliki nagradi Avstralije v Melbournu.
