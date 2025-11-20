Zakaj prihajajo, koga bodo pripeljali in kdaj bodo napadli vrh?

Formula 1 se v zadnjih letih bliskovito razvija, privablja nove ciljne skupine in beleži hitro rast, zlasti med mlajšimi navijači. Ena od najbolj priznanih avtomobilskih znamk na svetu, Audi, se pripravlja na vstop v ta kraljevski razred motošporta v sezoni 2026 z lastno tovarniško ekipo. Ta drzen korak ni le preprosta vrnitev v motošport, temveč strateški projekt, ki odraža prenovo celotnega podjetja. Audi ne vstopa zgolj zato, da bi bil zraven – njihov cilj je jasen in ambiciozen.

Ambiciozni cilji in finančna smiselnost

Audi bo v Formulo 1 vstopil leta 2026 kot tovarniška ekipa z lastnim pogonskim agregatom (Power Unit), razvitim v Nemčiji. Izvršni direktor Gernot Döllner je poudaril, da je ta vstop del širše reorganizacije podjetja, s katero želijo postati vitkejši, hitrejši in inovativnejši. F1 bo delovala kot katalizator teh sprememb. Čas vstopa je idealen. Od leta 2026 naprej namreč stopajo v veljavo novi tehnični predpisi za šasijo in pogonske agregate, kar vsem tekmecem prinaša nov začetek. Ti predpisi močno poudarjajo trajnost: hibridni pogonski sistemi bodo uporabljali trajnostna goriva, delež električne moči pa se bo povečal na skoraj 50 odstotkov celotne moči. To je bil ključni predpogoj za Audijev vstop. Audi v F1 želi zmagovati. Čeprav se zavedajo, da vrhunsko moštvo ne nastane čez noč, je njihov dolgoročni cilj, da se od leta 2030 naprej borijo za naslov svetovnega prvaka. Za razliko od preteklosti je omejitev stroškov (Cost Cap), ki velja za ekipe in razvoj pogonskih sistemov (od 2023), Formulo 1 naredila finančno bolj predvidljivo in gospodarsko smiselno.

Audi R26 Concept FOTO: Audi icon-expand

Pogled v prihodnost: dizajn in tehnologija

Audi je že ponudil vpogled v svojo novo podobo v Formuli 1 z razkritjem modela Audi R26 Concept v Münchnu novembra 2025. Ta koncept predstavlja konkreten vpogled v barvne sheme in dizajn prvega Audijevega dirkalnika F1, ki bo predstavljen januarja. Vizualna identiteta, ki bo veljala za dirkalnik in celotno prisotnost znamke (od boksov do oblačil), temelji na načelih prečiščenosti, tehničnosti, inteligentnosti in čustvenosti. Audi želi imeti najbolj markanten in prepoznaven avto na dirkalni stezi. Barvno paleto Audijevega dirkalnika sestavljajo titanova, karbonsko črna in novo uvedena Audijeva rdeča barva. S tem želijo zagotoviti, da bo njihov dirkalnik najbolj markanten in prepoznaven avto na stezi. Audi je integriral tudi rdeče kroge, ki subtilno poudarjajo njegovo prisotnost v F1. Formula 1 je za Audi tudi najzahtevnejši testni laboratorij na svetu. Novi tehnični predpisi iz leta 2026 predpisujejo, da bodo dirkalniki manjši in lažji (masa se zmanjša s 798 kg na 768 kg). Imeli bodo tudi aktivno aerodinamiko, kjer lahko voznik prilagodi krilca spredaj in zadaj, kar naj bi pripomoglo k bolj razburljivim dirkam. Kompleksna enota MGU-H iz stare generacije, ki je pretvarjala toploto izpušnih plinov v energijo in ni bila pomembna za serijsko proizvodnjo, ne bo več potrebna.

Ena ekipa na treh lokacijah

Projekt Audi F1 sledi konceptu "Ena ekipa", z jasno vizijo, da se bo po fazi razvoja in konsolidacije od leta 2030 borila za naslove. Vodita ga dva izkušena menedžerja Formule 1: Mattia Binotto (nekdanji vodja Ferrarijeve ekipe), ki je vodja projekta, in Jonathan Wheatley (prej Red Bull), ki je vodja ekipe. Oba sta neposredno podrejena izvršnemu direktorju Gernotu Döllnerju.

Ekipa deluje na treh ključnih lokacijah