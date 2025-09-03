Auger-Aliassime tretji polfinalist OP ZDA

Dvoboj na osrednjem igrišču Arthur Ashe je trajal štiri ure in 13 minut, oba igralca pa sta imela številne vzpone in padce. Vseeno je več konstantne igre prikazal 25-letni Kanadčan, ki je v četrtem nizu nadoknadil zaostanek 1:4 in v podaljšani igri nato postavil piko na i. Z uvrstitvijo v polfinale se bo na ponedeljkovi lestvici s 27. povzpel najmanj na 13. mesto.

Za Auger-Aliassima je to drugi polfinale na grand slamih, obakrat mu je to uspelo prav v New Yorku (2021). Skupno je šele četrtič igral v četrtfinalu, po en nastop med najboljšimi osmimi ima še na OP Avstralije (2022) in v Wimbledonu (2021).

De Minaur na drugi strani še nikoli ni posegel višje od četrtfinala na turnirjih velike četverice. V zadnjih dveh letih je sicer pokazal konstantno igro na vseh grand slamih in se petič v zadnjih sedmih nastopih uvrstil v četrtfinale. Za zdaj še čaka na korak naprej.

"Bilo je zelo živčno. Na trenutke res ni bilo videti lepo, a to pač prinašajo pomembni obračuni na grand slamih. Včasih ne igraš najbolje, a pripravljen sem bil dati vse, da stojim tukaj kot zmagovalec," je po dvoboju dejal Auger-Aliassime.

"Izjemen občutek je, a zdi se, kot da so minila več kot štiri leta od zadnjega polfinala. Za mano je res nekaj težavnih let. Toda turnirja še ni konec, še nekaj tenisa bo treba odigrati. Pred mano sta v bistvu še največja izziva, a za to treniram in živim. Dal bom vse od sebe, da bom v petek pripravljen," je še dodal Kanadčan.

Nekdaj že šesti igralec sveta (november 2022) se bo v petek v polfinalu pomeril z boljšim iz italijanskega obračuna med prvim nosilcem Jannikom Sinnerjem in desetopostavljenim Lorenzom Musettijem. Ta dvoboj se bo začel v noči na četrtek okoli 3. ure.

Kmalu bo na osrednjem igrišču na vrsti še tretji ženski četrtfinale. Pomerili se bosta Američanka Amanda Anisimova in Poljakinja Iga Swiatek. Slednji sta se nazadnje merili v finalu Wimbledona pred mesecem in pol, a Američanka takrat ni osvojila niti ene igre.

V nočnem delu sporeda bosta ob 1. uri najprej igrali Japonka Naomi Osaka in Čehinja Karolina Muchova, nato sledi še dvoboj Sinner-Musetti.

Dva polfinala sta že znana. V ženskem delu se bosta v noči s četrtka na petek udarili Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula, v petek zvečer po slovenskem času pa bosta v moški konkurenci loparje prekrižala Španec Carlos Alcaraz in Srb Novak Đoković.

Ženski finale bo v soboto ob 22. uri, moški pa v nedeljo ob 20.00.