Austin bo dirke formule 1 gostil še vsaj do leta 2034

"Vse od leta 2012 dirka v Austinu raste, vsako leto je eden največjih mikov za navijače, dirkače in moštva v sezoni. Vsi se veselimo akcije na stezi in sijajnega spremljevalnega programa," je ob podaljšanju pogodbe za spletno stran tekmovanja dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali.
V ZDA se priljubljenost dirk formule 1 vse bolj povečuje, že pred podaljšanjem s prireditelji v Teksasu so v vodstvu tekmovanja dosegli podobna dolgoročna dogovora še s preostalima ameriškima prizoriščema v Miamiju in Las Vegasu.
