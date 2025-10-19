Svetli način
Drugi športi

Austin bo dirke formule 1 gostil še vsaj do leta 2034

Austin, 19. 10. 2025 19.00 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Dirke svetovnega prvenstva formule 1 bodo v ameriškem Austinu na sporedu vsaj še do leta 2034, so danes pred dirko v Teksasu sporočili iz vodstva tekmovanja. Sedanjo pogodbo, ki se bo iztekla naslednje leto, so tako predčasno podaljšali.

Dirka formule 1 v ameriškem Austinu
Dirka formule 1 v ameriškem Austinu FOTO: Formula 1

"Vse od leta 2012 dirka v Austinu raste, vsako leto je eden največjih mikov za navijače, dirkače in moštva v sezoni. Vsi se veselimo akcije na stezi in sijajnega spremljevalnega programa," je ob podaljšanju pogodbe za spletno stran tekmovanja dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali.

V ZDA se priljubljenost dirk formule 1 vse bolj povečuje, že pred podaljšanjem s prireditelji v Teksasu so v vodstvu tekmovanja dosegli podobna dolgoročna dogovora še s preostalima ameriškima prizoriščema v Miamiju in Las Vegasu.

