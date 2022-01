Jezni Avstralci: Iz nas se delajo norca

Odločitev zvezne države Victoria, da Novaku Đokoviću dovoli nastopati na OP Avstralije, je naletela na ogorčene odzive številnih Avstralcev. Oglasil se je tudi stric Rafaela Nadala, Toni Nadal: "Skoraj šest milijonov ljudi je umrlo zaradi tega prekletega virusa in številni milijoni so se cepili, ker se zavedajo, da svet to potrebuje."

Novak Đoković je po mesecih namigovanj sporočil, da potuje v Avstralijo in da bo nastopil na tamkajšnjem odprtem prvenstvu, čeprav ni cepljen proti covidu-19. To se je zgodilo kljub dejstvu, da so organizatorji tekmovanja še nedavno zagotavljali, da bodo v Melbournu lahko nastopali zgolj cepljeni igralci in tisti, ki se upravičeno ne morejo cepiti. "Ideja, da boš sem (v Melbourne op. a.) vstopil brez potrdila o cepljenju, je po mojem mnenju zelo slaba," je oktobra povedal premier Viktorije Daniel Andrews.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdaj je direktor avstralske teniške zveze Craig Tiley zagotovil, da je izjema, ki jo je prejel Đoković, enaka tisti, ki jo lahko prejme vsakdo, ki potuje v Avstralijo. Končno odločitev sprejme Avstralska tehnična svetovalna skupina o imunizaciji (Atagi). "Atagi je določil jasne smernice, ki jim morate slediti, če želite vstopiti v avstralski register imuniziranih. V primeru, da se nahajate v tem registru, se vam ni treba cepiti in lahko vstopite v Avstralijo," je jezno avstralsko javnost poskušal pomiriti Tiley. Dodal je, da je bil za teniške igralce proces ugotavljanja izjem še bolj strog kot pri drugih, ki želijo vstopiti v državo: "Zato, ker smo imeli dodatno komisijo, ki je preko 'slepega' procesa pregledala vsako prošnjo in odobrila izjeme, ko so te bile primerne." Natančnih razlogov za izjemo pri Đokoviću Tiley ni želel razkriti zaradi varovanja osebnih podatkov. Za to pod avstralskimi pravili obstaja pet možnosti: da je nekdo prebolel novi koronavirus v zadnjih šestih mesecih, da je resno bolan ali pa imel večjo operacijo, da je imel resne stranske učinke od preteklega cepljenja proti novem koronavirusu, da je v zadnjih treh mesecih imel vnetje srčne mišice, ali da zaradi duševne bolezni ob cepljenju predstavlja nevarnost sebi ali drugim. Tiley je povedal, da se mora Đoković sam odločiti, ali bo razkril razloge za svojo izjemo.

Stric Rafaela Nadala in njegov nekdanji trener Toni Nadal je v španskem El Paisu zapisal, da se Đoković mora zavedati, da je "skoraj šest milijonov ljudi umrlo zaradi tega prekletega virusa in številni milijoni so se cepili, ker se zavedajo, da svet to potrebuje." Toni Nadal je dodal še, da upa, da bo Đoković povedal razlog za izjemo, ki jo je prejel. Avstralska javnost je ogorčena Odločitev, da Đokoviću dovolijo nastopiti na domačem odprtem prvenstvu, je razjezila številne Avstralce. Med tistimi, ki so močno kritizirali odločitev za dodelitev izjeme Đokoviću, je znani avstralski zdravnik Stephen Parnis, nekdanji podpredsednik zdravniške zbornice v državi, ki je to ocenil za izjemno slabo sporočilo vsem, ki se trudijo omejiti širjenje novega koronavirusa. "Ne glede na to, kako dober teniški igralec je, ga ne bi smeli spustiti v državo, če zavrača cepivo," je Parnis po poročanju AFP zapisal na Twitterju. Legendarni igralec avstralskega nogometa Kevin Bartlett je na svojem profilu zapisal: "Novak Đoković je najboljši tenisač vseh časov. Pozabite na Roda Laverja, Andreja Agassija, Rogerja Federerja, Peta Samprasa, Rafaela Nadala, Johna McEnroa, Jimmyja Connorsa in Bjorna Borga, ker je Novak osvojil 20 grand slamov, 87 lovorik in milijardo dolarjev. To mu je uspelo, čeprav ni vedel, da ima hudo zdravstveno težavo. Iz nas se delajo norca."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Avstralskega tenisača Jamesa Duckwortha je odločitev oblasti presenetila: "Glejte, ne vem kakšni so kriteriji za izjeme. Komisija naj bi bila neodvisna. Nekako je dosegel kriterije." Poleg njega je na novinarski konferenci sedel Alex de Minaur, ki se je z Duckworthom pošalil, da je bila ta izjava zelo politično korektna in dodal svoje mnenje: "Mislim, da je to zelo zanimivo. To je vse, kar bom rekel."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke