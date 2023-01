Avstralci preklicali srečanje z Afganistanom zaradi pravic žensk

"Ta odločitev sledi nedavnim objavam talibanov, da bodo še dodatno omejili pravice žensk in deklic v izobraževanju in zaposlovanju. Ne bodo smele dostopati do parkov in športnih dvoran. Avstralska kriket zveza (CA) je zavezana podpori napredovanja te igre za ženske in moške po celem svetu, tudi v Afganistanu. Še naprej bomo sodelovali z afganistansko kriket zvezo v upanju, da bodo pravice žensk in punc v tej državi napredovale," je sporočila CA.