Avstralci so padli za prvo zmago slovenskih odbojkarjev

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je na tretji tekmi lige narodov vknjižila prvo zmago. V Brasilii je bila s 3:0 (-22, -20, -21) boljša od Avstralije.

Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi lige narodov pričakovano prvič zmagali. Na prvih dveh tekmah so morali priznati premoč Združenim državam Amerike (0:3) ter domači Braziliji (1:3), tokrat pa so na krilih izjemno učinkovitega Roka Možiča igrišče zapuščali bolj vedrih obrazov. Ob Možiču so tekmo proti Avstralcem začeli Tonček Štern, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Gregor Ropret, prvič pa sta v reprezentanci od začetka na uradni tekmi zaigrala še Črtomir Bošnjak in prosti igralec Alan Košenina.

icon-expand Rok Možič (desno) je bil proti Avstraliji izjemno učinkovit s 17 točkami iz le 21 poskusov FOTO: OZS

Selektor proti svoji domovini Nekoliko premešana postava selektorja Marka Lebedewa, ki je moral prvič v karieri skovati taktiko proti reprezentanci svoje domovine, je od samega začetka takoj pokazala, da je sposobna kljubovati Avstralcem. Dolgo časa je bilo izenačeno, potem pa je z delnim izidom 7:2 Slovenija prišla do vodstva s šestimi točkami (20:14). Avstralci so se s petimi zaporednimi točkami hitro približali, zadnjega koraka do preobrata pa niso uspeli storiti. Posledično je niz s 25:22 pripadel Sloveniji. V drugem si odbojkarji z dežele tam spodaj niso privoščili padca v igri sredi niza in vodili z 19:18, nato pa je sledila uspešna serija Slovenije za preobrat in prepričljiv zaključek niza. Tudi tretji, še nekoliko bolj izenačen niz, je pripadel Slovencem, ki so imeli večino časa prednost točke ali dveh. Varovanci Davida Prestona so nazadnje izenačili pri 16:16, nato pa so znova vajeti igre v svoje roke prevzeli slovenski odbojkarji, ki so najprej povedli za tri (19:16), nato pa prednost še nekoliko oplemenitili in se veselili prve zmage.

'Bolj kot ne sem si oddahnil' Slovenija je bila v napadu zelo učinkovita in izkoristila kar 64 odstotkov napadov, medtem ko so bili Avstralci 47-odstotno uspešni. Tudi v bloku je bila prednost na strani slovenske izbrane vrste (7:3). V napadu je izstopal Možič s 17 točkami iz le 21 poskusov. Štern je dodal deset točk, tudi Bošnjak in Koncilja pa sta prispevala lep delež točk z devetimi oz. osmimi. Pri Avstralcih je Lorenzo Pope edini dosegel dvomestno število točk, 12. "Bolj kot ne sem si oddahnil, saj je prva zmaga pomembna. Zaigrali smo bolje, iz dneva v dan napredujemo. Fantje so se borili, kot sem pričakoval, na koncu pa so odločile izkušnje in vesel sem tako zase kot za fante, da smo vpisali prvo zmago," je dejal selektor Lebedew. Še posebej je pohvalil Bošnjaka in Košenino za prvi uradni nastop v začetni postavi slovenske izbrane vrste.

icon-expand Slovenski odbojkarji se bodo manj kot 24 ur po zmagi soočili še s kitajsko reprezentanco FOTO: OZS