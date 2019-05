Avstralec Ewan dobil najdaljšo etapo Gira, Roglič 18.

Caleb Ewanje dobil tesen sprint trojice, drugi je bil italijanski prvak Elia Vivani, tretji pa Nemec Pascal Ackermann. Prvotna ubežna italijanska dvojica Marco Frapporti - Damiano Cima sta se od pozornosti poslovila po 200 kilometrih etape, kmalu zatem pa so se spredaj znašli Italijan Giulio Ciccone, Belgijec Louis Vervaeke in Francoz Francois Bidard, ki so dobro poganjali pedala in s 45 sekundami prednosti v glavnino vnesli kar nekaj nemira.

Bora-Hansgrohe se je postavila na čelo in narekovala močan ritem, ob pomoči še drugih ekip, ki so želele na koncu sprint, pa je bili v glavnini vse manj kolesarjev. Na koncu so dosegli svoj namen, sprint je minil v znamenju najhitrejših kolesarjev, med katerimi ni bilo le Kolumbijca Fernanda Gavirie. Ewan je na Giru slavil drugič, prvič leta 2017, in tretjič na tritedenskih dirkah. Prvič je na največjih etapnih dirkah slavil v majici Lotto-Soudala. "Sedem dni smo poskušali in končno sem dosegel cilj. Zelo sem vesel, da sem ekipi vrnil za vso delo. Iz zadnjega zavoja se nisem počutil najbolje. Zaključek je bil težek. Čakal sem in čakal, vedel sem, da dobro pospešujem, zato sem sledil Ackermannu in se odpeljal mimo njega. Zmaga mi pomeni veliko. Sam sebi nalagam veliko pritiska. Od sebe pričakujemo zmage. Po ne najboljšem začetku sezone mi današnja zmaga pomeni res ogromno," je povedal Avstralec.