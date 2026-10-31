Na Dunaju se bosta v finalu med seboj pomerila Alcaraz in de Minaur

Triindvajsetletni Carlos Alcaraz je v desetem medsebojnem obračunu sedmič ugnal Danila Medvedjeva s 6:4, 7:6. Kljub porazu si je Rus zagotovil udeležbo na zaključnem turnirju sezone v Torinu. Poleg njega imajo mesto tam zagotovljeno še Aleksander Zverev, Alcaraz in Ben Shelton.

Španec, zmagovalec sedmih turnirjev za grand slam, bo igral peti finale ATP v 2026 – izgubil je le v Monte Carlu – in 37. v karieri. Devet jih je zapustil sklonjene glave, letos pa je osvojil odprto prvenstvo Avstralije, Doho in Tokio.