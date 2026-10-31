Na Dunaju se bosta v finalu med seboj pomerila Alcaraz in de Minaur

Triindvajsetletni Carlos Alcaraz je v desetem medsebojnem obračunu sedmič ugnal Danila Medvedjeva s 6:4, 7:6. Kljub porazu si je Rus zagotovil udeležbo na zaključnem turnirju sezone v Torinu. Poleg njega imajo mesto tam zagotovljeno še Aleksander Zverev, Alcaraz in Ben Shelton.
Španec, zmagovalec sedmih turnirjev za grand slam, bo igral peti finale ATP v 2026 – izgubil je le v Monte Carlu – in 37. v karieri. Devet jih je zapustil sklonjene glave, letos pa je osvojil odprto prvenstvo Avstralije, Doho in Tokio.
Njegov tekmec v finalu, ki se bo začel v nedeljo ob 14. uri, bo štiri leta starejši Avstralec Alex de Minaur, deseti igralec na lestvici ATP, ki je po dobrih dveh urah in pol ugnal Zvereva, zmagovalca dveh grand slamov v tem letu in tenisača, ki bo v ponedeljek kot 30. v zgodovini lestvice ATP oziroma od leta 1973 dalje stopil na prestol. Premagal ga je s 6:4, 1:6 in 7:6. De Minaur ima 11 naslovov ATP in 11 porazov v finalih. Letos je osvojil Rotterdam ter izgubil finala v Pekingu in Hertogenboschu.
* Dunaj, ATP 500 (2,8 milijona evrov):
- polfinale:
Alex de Minaur (Avs/5) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:4, 1:6, 7:6 (4);
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Danil Medvedjev (Rus/3) 6:4, 7:6 (2).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.