Avstralija dopušča možnost, da se Đoković vrne v Melbourne že prihodnje leto

Zvezno sodišče v Melbournu je v nedeljo zavrnilo igralčevo zahtevo za ponovno priznanje njegovega vizuma. Srb je po večdnevnem sporu z avstralskimi oblastmi glede pravice, da vstopi v državo necepljen proti covidu-19, pred OP Avstralije državo nato zapustil. Tričlanski sodni senat je v nedeljo potrdil, da se Novaku Đokoviću prepove vstop v državo, ob tem pa utemeljil, da je tveganje, da necepljen vstopi v Avstralijo, preveliko. V Avstraliji so bili ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa namreč zelo strogi in tudi javnost se je obrnila proti zvezdniku. Zdaj se za prvega igralca s svetovne lestvice zapleta z naslednjimi turnirji v Melbournu, saj odvzem vizuma avtomatično pomeni triletno prepoved prihoda v Avstralijo. Avstralska vlada pa ima pristojnost, da to odločitev prekliče, če zanjo obstajajo tehtni razlogi. "Prepoved načeloma velja za obdobje treh let, a obstaja možnost, da se vrne zaradi spremenjenih okoliščin. O tem bomo razpravljali takrat," iz pogovora za radio 2GB povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. To je za oddajo Today Show povedala tudi ministrica za notranje zadeve Karen Andrews, ki je potrdila, da se prepoved lahko prekliče, a da gre v tem trenutku pri vsej zadevi za hipotetično razmišljanje.