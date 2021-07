Avstralka prva finalistka Wimbledona

Avstralska teniška igralka Ashleigh Barty je zanesljivo dobila prvi niz (6:3), v drugem pa je kazalo na to, da bo Angelique Kerber izid v nizih izenačila. Vodila je s 3:0 in 5:2, a se je Bartyjeva hitro vrnila v igro in izenačila na 5:5. V zaključku drugega niza je odločala podaljšana igra, Avstralka jo je dobila s 7:3 in dobila tudi drugi niz (7:6).