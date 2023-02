Avstralski novinar: Največji vseh časov? Za to moraš biti tudi izjemna osebnost

Toda ko je govora o za po mnenju mnogih kontroverznem srbskem teniškem asu, je novinar avstralskega Herald Suna Scott Gullan eden tistih, ki ni skoparil s kritičnim pogledom na osebnost 35-letnega Beograjčana, ki po njegovih besedah ne ustreza lastnostim pravega šampiona oziroma največjega vseh časov. "Veste, kot povsod drugod tudi v športu obstaja druga plat medalje. Tista o navdihu, osvajanju ljudskih src, postavljanju smerokazov za druge in na splošno nudenju nečesa večjega kot je zgolj izmenjava udarcev teniške žogice s tekmecem na drugi strani mreže," je uvodnem delu komentarja zapisal Gullan in nadaljeval:

"Karkoli si ljudje mislijo o Margaret Court, si morajo v prvi vrsti priklicati v spomin njenih 24 lovorik s turnirjev za grand slam, oziroma kar 64, če prištejemo še zmage v igrah dvojic in mešanih dvojic. Tu je tudi izjemna Serena Williams s svojimi 23 naslovi, pa legendarna Nemka Steffi Graf z 22, ki je kot edina osvojila vse turnirje za veliki slam vsaj štirikrat ter ima hkrati v svoji lasti tudi tako imenovani Zlati slam za osvojeni koledarski grand slam in zlato olimpijsko kolajno. Naj nadalje omenim Roda Laverja, ki je edini kar dvakrat osvojil koledarski grand slam, čemur se Đoković ni še niti približal. In naposled sta tu še največja Đokovićeva rivala v zadnjem desetletju in pol - nadal in Roger Federer. Tudi v primerjavi z njima je v statističnem primanjkljaju, saj ni osvojil največ Australian Opnov (Margaret Court), niti Roland Garrosov (Nadal) niti Wimbledonov (Federer). V svoji teniški biografiji pa ima med drugim samo tri lovorike za zmago na US Opnu."