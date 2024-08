Avstralska breakdancerka v središču zaradi svojega neposrečenega nastopa

OGLAS

Rachael Gunn je pritegnila pozornost s svojo izvirnostjo, saj se je v avstralski reprezentančni uniformi, namesto v običajni opremi za breakdance, močno razlikovala od drugih nastopajočih.

"Vsi moji gibi so unikatni," je pojasnila Gunnova. "Kreativnost je zame ključna. Ko stopim na oder, izražam svojo umetnost. Včasih to prepriča sodnike, včasih pač ne. Počnem tisto, kar me veseli, in to je prava umetnost," je še dodala.

Gunnova je razdelila javnost, nekateri jo obožujejo, drugi pa so mnenja, da sploh ne bi smela nastopiti na OI.

Vzdušje na Place de la Concorde je bilo izjemno. Prisoten je bil tudi ameriški raperski zvezdnik Snoop Dogg. Tudi sam je na odru predstavil nekaj svojih plesnih gibov pred uradnim začetkom dogodka. Breakdance je v petek doživel svoj težko pričakovani olimpijski debi v Parizu, vendar je nastop akademske plesalke Raygun pri občinstvu sprožil vprašanja o tem, ali ima ulična plesna umetnost mesto na olimpijskih igrah.

Snoop Dogg je neuradna maskota teh olimpijskih iger.

Posnetek 36-letne Gunnova, ki se je nerodno gibala po plesišču z roko na bradi, je hitro postal viralen in povzročil začudenje zaradi njenega zmedenega in kaotičnega nastopa. Kljub kritikam je Avstralka očitno prebolela negativne komentarje – na Instagramu je delila objavo Svetovne plesne zveze s svojo fotografijo in motivacijskim citatom: "Ne bojte se biti drugačni, pojdite ven in zastopajte sebe, nikoli ne veste, kam vas bo to popeljalo."

Ta posnetek prikazuje njen dvoboj proti Francozinji Syssy (Sya Dembele) v drugem od treh kvalifikacijskih dvobojev v petek popoldne, kjer Avstralka ni osvojila nobene točke proti svojim trem tekmicam. Kljub temu je Gunnova znana kot vodilna avstralska breakdancerka in strokovnjakinja za breakdance, ima pa tudi doktorat iz kulturologije in je zaposlena na Univerzi Macquarie v Sydneyju, kjer kot raziskovalka kreativnih umetnosti proučuje kulturno politiko breakdancea.

36-letnica je tudi nekdanja jazz plesalka in plesalka standardnih plesov. Breakdance ji je predstavil njen mož.

Sodniki na tekmovanju v breakdanceu ocenjujejo na podlagi kreativnosti, osebnosti, tehnike, raznolikosti, muzikalnosti in raznovrstnosti plesnih gibov. Tekmovalci so ob spremljavi dveh DJ-jev nastopili v treh ocenjenih dvobojih, pri čemer je vsak vključeval dve 60-sekundni rutini, nato pa sta sledila izločitveni krog in boj za medalje.