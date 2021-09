Avstralsko-kitajska kombinacija osvojila naslov na OP ZDA

Avstralka Samantha Stosur in Kitajka Zhang Shuai sta zmagovalki letošnjega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci ženskih dvojic. V finalu sta se pomerili z domačinkama Coco Gauff in Catherine McNally ter zmagali s 6:3, 3:6 in 6:3.

Avstralska veteranka Samantha Stosur je združila moči z izkušeno Kitajko Zhang Shuai. Štirinajsti nosilki sta preprečili, da bi se Američanki, 11. nosilki, že v premiernem finalu grand slamov veselili končnega uspeha. Stosurjeva je naslov v dvojicah na OP ZDA osvojila že leta 2005, takrat v paru z Američanko Liso Raymond, s katero sta naslednje leto zmagali tudi na OP Francije. Avstralka pa je tudi že zmagala v paru z Zhangovo, leta 2019 sta osvojili naslov na OP Avstralije. Izid, finale, ženske dvojice:

Sam Stosur/Zhang Shuai (Avs/Kit/14) - Cori Gauff/Catherine McNally (ZDA/11) 6:3, 3:6, 6:3.