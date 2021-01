Avstrijci še naprej zaupajo Pajoviču

Slovenski rokometni strokovnjak Aleš Pajovič je še pred začetkom svetovnega prvenstva v Egiptu podaljšal pogodbo z avstrijsko reprezentanco. Na klopi bo ostal do junija 2023. Pajovič, ki bo v kratkem dopolnil 42 let, je reprezentanco severnih sosedov prevzel leta 2019 in jo na njihovem domačem EP leta 2020 popeljal do zgodovinskega osmega mesta.

"Zelo sem zadovoljen in zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Z veseljem delam s fanti, imamo res super igralce z veliko potenciala. Naš cilj je narediti nov korak naprej in ves čas razvijati moštvo," je ob podaljšanju pogodbe na tiskovni konferenci reprezentance dejal Aleš Pajovič. Avstrijce v kvalifikacijah za EP 2022 v teh dneh čakata nastopa proti Nemčiji, nato pa se bodo podali v Egipt, kjer bodo v skupinskem delu igrali z Američani, Norvežani in Francozi. Pajovič je sicer sedmi na lestvici po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto ter drugi po številu zadetkov. Na 181 tekmah je dal 697 golov, v dolgoletni igralski karieri pa je igral za Celje Pivovarno Laško, Ciudad Real, Kiel, Magdeburg, TuS N-Lübbecke in HSG Graz. icon-expand