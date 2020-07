Avstrijskemu kolesarju zaradi dopinga pogojna zaporna kazen

TridesetletnemuGeorgu Preidlerju, ki mu je skupaj s kolegom Stefanom Deniflom 27. junija lani avstrijska protidopinška agencija izrekla štiriletno izključitev iz športa, bo moral plačati tudi 2880 evrov denarne kazni. Na začetku sojenja je delno priznal krivdo. Sodba še ni pravnomočna, je danes poročala avstrijska tiskovna agencijaAPA.

Preidler je že pred tem ostal brez vseh rezultatov med 1. februarjem 2018 in 5. marcem 2019. Državni tožilec ga je obtožil, da se je med marcem 2017 in marcem 2019 posluževal krvnega dopinga, prepovedanih transfuzij krvi, užival pa je tudi rastni hormon, s čimer je zavajal kolesarske ekipe, katerih član je bil, športne organizatorje in sponzorje, ki so mu po mnenju sodišča neupravičeno izplačali nagrade in sponzorski denar v skupni višini 286.000 evrov.

Afera s slovenskim pridihom

Dopinška afera Aderlass je izbruhnila na lanskem SP v nordijskem smučanju v Seefeldu, ko so avstrijski preiskovalni organi opravili racijo in aretirali osumljence. V osrčju te afere so nemški zdravnik Mark Schmidt iz Erfurta in štirje njegovi sodelavci. Očitajo jim organizacijo prometa s prepovedanimi sredstvi in pomoč pri uživanju nedovoljenih sredstev, glavni osumljenec, zdravnik, pa si je prislužil še obtožnico zaradi povzročanja telesnih poškodb.

Osumljeni zdravnik in sostorilci naj bi vsaj 21 športnikom na nedovoljen način pomagali s transfuzijami krvi v obdobju med letoma 2011 in 2019.

Dopinški primer se je izkazal za zelo razvejanega, segel pa je tudi v Slovenijo. Zaradi domnevnih povezav v aferi so začasno suspendirali slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena, oba je nato krovna zveza Uci kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja.

Ne samo kolesarji

Med športniki, ki so jih ujeli v operaciji Aderlsass oziroma operaciji puščanja krvi, so bili še nekateri znani kolesarji, tudi Danilo Hondo, Alessandro Petacchi, jedro osumljenih sodelovanja z zdravnikom pa so sestavljali smučarji tekači na čelu z Johannesom Dürrom, ki je afero razkril v intervjuju, med njimi so bili tudi Kazahstanec Aleksej Poltoranin in Estonca Karel Tämmjarv in Andreas Veerpalu.

Pod povečevalnim steklom Ucija se je znašel tudi Milan Eržen, eden najbolj zaslužnih slovenskih kolesarskih strokovnjakov za ustanovitev moštva Bahrain Merida in eden glavnih mož v tej ekipi z močnim slovenskim zastopstvom. V ekipi so vse obtožbe proti Erženu v zvezi z domnevnimi nezakonitimi dejavnostmi zavrnili kot neresnične in neutemeljene.