Avtomobilist leta postal Patrik Zajelšnik, talent leta pa Mark Kastelic

Na Večeru prvakov so podelili nagrade za dosežke v avtošportu v sezoni 2024 ter razkrili, kdo je postal talent leta, avtomobilist leta in kdo je prejel nagrado za življenjsko delo. Skupaj so podelil več kot 150 nagrad in priznanj ter ob tem podarili tudi zbrana sredstva za pomoč pri odpravi škode po požaru v prostorih ekipe Mrak Motorsport.

Organizatorji so v Sloveniji pod okriljem Zveze za avtošport Slovenije (AŠ SLO) pripravili sedem relijev, tri gorskohitrostne dirke, dve dirki v avtokrosu, dva eco relija, dirko v paralelnem relikrosu in prvič tudi tekmovanje v driftu. Najvišje uvrščeni tekmovalci so dobili priznanja za dosežke v sezoni 2024, prav tako se je vodstvo zveze zahvalilo vsem organizatorjem in tistim tekmovalcem, ki so slovenski avtomobilski šport zastopali na mednarodnih prireditvah. Najboljša v generalni razvrstitvi pretekle sezone v reliju za državno prvenstvo sta bila Rok Turk in Blanka Kacin, na drugo mesto sta se uvrstila Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj, na tretje pa Marko Grossi in Tara Berlot.

V državnem prvenstvu 2024 za električna vozila – rally sta se na prvo mesto zavihtela Franko Špacapan in Sebastjan Kobal, stopničko nižje sta bila Gašper Kos in Primož Habjan, na tretjem mestu pa Dejan Sirk in Vojko Fon. V državnem prvenstvu v krožnohitrostnih dirkah – generalna razvrstitev – je na vrhu slavil Nik Štefančič, sledi mu Miha Primožič, na tretjem mestu pa je Lovro Rakovic. Podelili so tudi nagrade za najboljše v gorskohitrostnih dirkah. V generalni razvrstitvi se je v lanski sezoni na prvo mesto uvrstil Matej Čuden, na drugem je Anže Dovjak, na tretjem pa Patrik Ruzzier.

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic









Pokali za državno prvenstvo v reliju - generalna razvrstitev icon-picture-layer-2 1 / 6

Skupaj je Zveza za avtošport Slovenije podelila več kot 150 priznanj in nagrad za uspehe v minuli sezoni. Organizatorjem dirk ter dirkačem, ki so Slovenijo zastopali v tujini, je Zveza podelila zahvale, nagrade pa so romale v roke športnim funkcionarjem, za državno prvenstvo društev ter za uspehe v državnem prvenstvu RS in pokalnem prvenstvu AŠ SLO v krožnih dirkah, avtokrosu, gorskohitrostnih dirkah in reliju. Nagrade za avtomobilista leta, talent leta in življenjsko delo Podelili so tudi nagrado za življenjsko delo v avtomobilskem športu, ki jo je prejel Viktor Levec. Gre za dolgoletnega funkcionarja in organizatorja prireditev, kot so Rally Saturnus, Gorjanci, Ilirska Bistrica in drugi.

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic

icon-expand FOTO: Uroš Modlic













Viktorju Levcu nagrada za življenjsko delo icon-picture-layer-2 1 / 8

Avtomobilist leta 2024 je postal Patrik Zajelšnik, ki je bil letos nemški gorski državni prvak med formulami in športnimi prototipi. Letošnjo sezono bo začel aprila v Luksemburgu, je povedal dirkač, ki dodaja, da ohranja dirkalnik, s katerim je uspel že v lanski sezoni. Da naziv predstavlja "krono za vsakega avtomobilista", pa je ob tem poudaril predsednik zveze Rado Raspet. Naziv talent leta so za uspešno prvo sezono za volanom dirkalnika GT4 podelili Marku Kastelicu. 17-letni Slovenec je eden najperspektivnejših dirkačev v državi, ki si je letos kot daleč najmlajši dirkač priboril skupno tretje mesto v italijanskem prvenstvu GT4. Mladi dirkač sicer veliko časa preživi na treningu na simulatorju, za katerega sam ocenjuje, da je zelo pomemben pri zagotavljanju uspeha na stezi. In kot smo poročali, ima 17-letnik, ki sicer še nima vozniškega izpita, oči uprte tudi proti formuli 1. In tudi sicer je na dobri poti, da postane najuspešnejši Slovenec, ki je kadar koli dirkal na stezi, ter da Slovenijo postavi na svetovni zemljevid avtomobilizma, pravijo poznavalci.