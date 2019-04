Večji od nogometašev in predsednikov: Senna pred 25 leti odšel v večnost

V sredo bo minilo 25 let od nesreče na VN San Marina v Imoli, ki je zaznamovala tudi razvoj dirkalnikov in podkrepila klice po izboljšanju varnosti, za katero se je, žal neuspešno, vse do svoje smrti boril tudi takrat 34-letni član Williamsa, ki bi 21. marca letos sicer proslavljal 59. rojstni dan.

Hamilton: Bil je večji od katerega koli nogometaša ali predsednika

Senna je s tremi naslovi z McLarnom v letih 1988, 1990 in 1991 postal brazilska in svetovna ikona motošporta, a njegov vpliv je v domovini presegal športne okvirje. Z 41 zmagami na dirkah za velike nagrade je še vedno na visokem petem mestu na večni lestvici, na kateri vodi Michael Schumacher(91), Nemcu pa se pospešeno bliža trenutno tretjeuvrščeni Britanec Lewis Hamilton(75).

"On je bil tip, ki sem ga opazil, ko sem bil otrok, to pa zaradi načina, na katerega je dirkal, in tega, kakšen človek je bil,"se je pokojnega Senne pred časom spominjal Hamilton. "Naredil je veliko in navdahnil ljudi v Braziliji, bil je večji od katerega koli nogometaša ali predsednika. Bil je najvplivnejša oseba v Braziliji in občudoval sem to, kako je vse skupaj vračal svoji državi. Je vodja, res ikoničen posameznik, njegovo dirkanje pa je bilo preprosto najboljše, zato si vedno želim biti kot on,"je dodal aktualni svetovni prvak.

Alonsov vzor in navdih

Fernando Alonsose je pred leti na odru v Barceloni pojavil ob Sennovemu hologramu in spregovoril o tem, kako ga je ravno legendarni Južnoameričan navdušil za dirkanje.

"Seveda veste, da sem že povedal, da je bil moj vzornik, bil mi je navdih. Najverjetneje sem postal dirkač formule 1 zahvaljujoč njemu," priznava Alonso. V teh dneh bo kot vsako leto v zadnjih aprilskih in prvih majskih dneh obiskan tudi Brazilčev grob na pokopališču Morumby v Sao Paulu, kjer se tradicionalno zberejo njegovi privrženci in tisti, ki jim je Senna pomenil veliko več kot povprečnemu smrtniku.