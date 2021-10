Azarenka lovi prvo turnirsko zmago letos

Finalistki letošnjega teniškega turnirja serije 1000 v Indian Wellsu sta Viktorija Azarenka iz Belorusije in Španka Paula Badosa. Belorusinja si je finale priigrala po zmagi nad Latvijko Jeleno Ostapenko s 3:6, 6:3 in 7:5, Španka pa je za zmago nad Tunizijko Ons Jabeur potrebovala dva niza, bilo je 6:3 in 6:3. Za Azarenko, 27. nosilko turnirja, je bil izgubljeni niz v polfinalu prvi izgubljeni niz na letošnjem turnirju.

icon-expand Viktorija Azarenka FOTO: AP Viktorija Azarenka bo v finalu lovila prvo turnirsko zmago v letošnji sezoni in 22. v karieri, z zmago pa bi dvakratna zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije postala tudi prva trikratna zmagovalka turnirja WTA v Indian Wellsu. Pred tem je v kalifornijski puščavi slavila v letih 2012 in 2016. V finalu ji bo nasproti stala Paula Badosa, ki je za zmago nad dvanajsto postavljeno Ons Jabeur, z 48 zmagami eno najbolj vročih letošnjih igralk v karavani, potrebovala manj kot uro in pol. Španka si je tako v Indian Wellsu v svojem prvem nastopu priigrala prvi finale, v katerem bo lovila drugo turnirsko zmago v karieri, potem ko je prvo dosegla letos v Beogradu.