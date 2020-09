Azarenka 'preskočila' Williamsovo za finale z Osako

Zdaj že 38-letna Serena Williams je s porazom po slabih dveh urah igre pokopala tudi upe na 24. zmago na turnirjih za grand slam. Vse kaže na Sizifovo delo, saj je Američanka, ki je medtem postala mati, že devetič zaporedoma neuspešno napadala novo zmago. Nazadnje je na grand slamu zmagala leta 2017 v Melbournu, ko je bila že noseča.

"Uh, res sem hvaležna," je po zmagi v dvoboju mater povedala Viktorija Azarenka, ki je prvič v karieri na turnirju za grand slam premagala Williamsovo. Belorusinja je tekmo zaključila z asom in za popolno slavje so na stadionu Arthurja Asha manjkali le gledalci. "Upam, da sva z igro navdihnili vse matere, naj sledijo svojim sanjam," je še dodala Azarenka. In teh na turnirju ne manjka. Med drugim tudi finalistka tekmovanja dvojic Rusinja Vera Zvonarjova.

Začetek dvoboja je obetal drugačen razplet. Že 23. medsebojni dvoboj teh igralk, Azarenka je zmagala petič, je Williamsova začela ekspresno, kaznovala vsako napako tekmice, predvsem pa nekaj slabši servis in bila na poti v finale. A Azarenka se je v nadaljevanju zbrala. "Postajala je vse boljša in tudi sama sem morda malce preveč popustila," je izenačenje opisala Williamsova. Nato so se v uvodu tretjega niza pri Williamsovi ponovile še težave z gležnjem. Azarenka je to izkoristila za odvzem servisa za 2:0, kar je tudi po psihični plati udarilo Američanko, s čimer si je tlakovala pot v finale. Prvega na največjih turnirjih po sedmih letih.