Azarenka za pravilo: Ni injekcije, ni igranja

V pogovoru na prizorišču uvodnega grand slama sezone v Melbournu – Novaka Đokovića so po sagi izgnali iz Avstralije zvečer pred prvimi boji – je Azarenka priznala, da bi bilo obvezno cepljenje verjetno pravno gledano velik izziv, vendar bi "pomagalo vsem na turneji", če bi združenje WTA vpeljalo pravilo: ni injekcije, ni igranja. "Z mojega zornega kota je vse zelo jasno. Sama verjamem v znanost. Verjamem, da s cepljenjem pomagamo obvladovati pandemijo, zato sem se tudi cepila," je dejala 32-letna Belorusinja. "Če me že sprašujete po mnenju, mislim, da bi bilo obvezno cepljenje koristno za vse na svetu, še posebej pri mednarodnih potovanjih," je novinarjem odvrnila Azarenka, ob tem pa je nekdanja številka 1 dodala, da bi bilo lahko siljenje ljudi k cepljenju problematično.

Medtem pa je španski zvezdnik Rafael Nadal, član sveta igralcev ATP, dejal, da za mnenje glede obveznega cepljenja na vseh turnirjih ATP nima dovolj znanja. Vendar je dobitnik 20 grand slamov, ki na peti celini lovi rekorden 21. turnir za veliki slam, poudaril, da se zdi cepljenje proti koronski okužbi "smiselno". "Že zadnji dve leti se potikamo po 'mehurčkih', igramo v zelo težkih razmerah za vse. Če bi bili vsi cepljeni, bi to znatno prispevalo k izboljšanju našega življenja na turneji in, kar je še bolj pomembno, izboljšanju življenja zunaj turneje," je poudaril Nadal, ki je polno cepljen, vendar je imel minuli mesec vseeno nekaj težav ob koronski okužbi. Vsi igralci na OP Avstralije morajo biti cepljeni, izjema so le zdravstveni zadržki. S takšnim si je pot na OP Avstralije skušal utreti prvi igralec sveta Đoković, ki ni cepljen proti covidu-19, bil pa je že dvakrat okužen. Po večdnevni pravni sagi so Srbu zaprli vrata za nastop.