Azarenka o 'nerokovanju': To je velika zgodba? Prišla je 18 mesecev prepozno

Med dvema nizoma so to zapisali kar na semafor, ki sicer kaže izid dvoboja. "Storili so pravo stvar. Združenje WTA sem prosila, da spoštuje odločitev Ukrajink, ki se ne želimo rokovati z Rusinjami in Belorusinjami. In v Washingtonu so to spoštovanje pokazali," je dejala Elena Svitolina, medtem ko ima Viktoria Azerenka nekoliko drugačne poglede: "To je velika zgodba? Sporočilo navijačem je prišlo približno 18 mesecev prepozno."