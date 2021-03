AZS podpisala pogodbe z atleti v višini 300.000 evrov

"Spomini na EP so še zelo sveži, pozitivna energija mi bo zelo pomagala pri pripravah na olimpijske igre v Tokiu, ki sem jih že začela s prvim treningom v ponedeljek. V mislih imam sedaj le še OI, ta dosežek na Poljskem mi vliva dodatno energijo in samozavest za naprej. Potrudila sem bom, da bom v Tokiu v najboljši formi, tudi trener Milan Kranjc je še bolj motiviran in verjamem, da bo to zgodba o uspehu," je napovedala Šutejeva.

Vrhunska selekcija 2 ima sedem članov. Izpolniti so morali norme za evropsko prvenstvo in dobijo po 6000 evrov, v internacionalni selekciji dobi petnajsterica po 2000 evrov, štirinajstčlanska vrhunska mlada selekcija pa dobi po 1250 evrov. AZS je sicer sklenila dogovore s skupno 98 športnicami in športniki, ostalih 57 je v nacionalni in reprezentančnih selekcijah, v teh zadnjih kategorijah pa imajo člani plačanih do 28 dni priprav. V vrhunski selekciji 1 je tudi najboljši slovenski atlet zadnjih let, Luka Janežič, ki sicer še nima norme za OI in po sklepu upravnega odbora AZS dobi 8500 evrov.

"Za letos je predvidenih 47.930 evrov več kot lani. Če se bo Slovenija uvrstila v prvo ligo ekipnega evropskega prvenstva–druga liga bo v Stari Zagori v Bolgariji–je za reprezentanco razpisana nagrada v višini 15.000 evrov. Ta se bo razdelila po številu doseženih točk posameznih atletov za reprezentanco," je pred podpisom, ki je potekal v več sklopih na sedežu AZS, povedal njen predsednik Roman Dobnikar.

Dodal je, da bo tudi letos potekala slovenska atletska liga, saj so podpisali pogodbo z glavnim sponzorjem tekmovanja, Telekomom.

Člani posameznih skupin

– vrhunska selekcija 1 (5):

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass, 3000 m zapreke), Tina Šutej (Kladivar, skok s palico), Kristjan Čeh (Ptuj, disk), Maja Mihalinec Zidar (Mass, 200 m), Luka Janežič (Kladivar, 400 m);

– vrhunska selekcija 2 (7):

Maruša Černjul (Kladivar, višina), Agata Zupin (Velenje, 400 m ovire), Žan Rudolf (Mass, 800 m), Anita Horvat (Velenje, 400 m), Neja Filipič (Mass, troskok), Aneja Simončič (Mass, 400 m ovire), Lia Apostolovski (Mass, višina);

– internacionalna selekcija (15):

Filip Jakob Demšar (Mass, 60 m ovire), Klara Lukan (Kladivar, 5000 m), Veronika Domjan (Ptuj, disk), Joni Tomičič Prezelj (Olimpija, 100 m ovire), Blaž Zupančič (Mass, krogla), Eva Pepelnak (Kladivar, troskok), Jure Grkman (Kamnik, 400 m), Lovro Mesec Košir (Mass, 400 m), Nika Glojnarič (Brežice, 100 m ovire), Barbara Špiler (Brežice, kladivo), Nejc Pleško (Olimpija, kladivo), Robert Renner (Mass, palica), Jerneja Smonkar (Velenje, 800 m). Gregor Grahovac (Mass, 400 m) in Sandro Jeršin Tomassini (Mass, višina).