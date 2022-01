AZS sklenila pogodbe z atleti za leto 2022

"Zveza mora poskrbeti, da imate pot čim bolj olajšano in se je razveselite, rezultate pa dosegate vi. Vsak na svojem področju smo najboljši – naša ekipa dela vse, kar smo si zastavili, vi pa ste vsako leto boljši in nas razveseljujete z rezultati," je ob podpisu pogodb dejal predsednik zveze Roman Dobnikar.

Na AZS so sklenili pogodbe z atleti, ki so jih razdelili v več skupin. V prvi skupini, Vrhunska 1, so Maruša Mišmaš Zrimšek, Tina Šutej, Kristjan Čeh, Neja Filipič, Žan Rudolf in Luka Janežič, pogodbe pa so vredne po 10.000 evrov.

"Nisem načrtovala, da bom začela že tako zgodaj, a so bili treningi že zelo dobri. Najprej grem v Zagreb in Ostravo, potem pa v Francijo, kjer imam tri 'močne' tekme in bom že prava. Cilji za Beograd so visoki, normo imam, če osebni rekord izboljšam za 10, 15 cm, lahko posežem tudi po medaljah," je začetek sezone povzela Tina Šutej.

"Letos sem po devetih letih naredil veliko spremembo. To ni najlažje, sem pa zadovoljen s trenutnim delom. Sem zdrav, glavni del priprav sem opravil nemoteno in sem zelo optimističen. Se že veselim začetka sezone," pa je o spremembi pred sezono, ko je zamenjal trenerja, dejal Luka Janežič.