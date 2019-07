Bach hvali organizatorje OI v Tokiu: Še nikoli nihče ni bil tako pripravljen

Slovesnosti, na kateri so razkrili tudi dizajn olimpijskih kolajn, ki jih bodo prejeli najboljši športniki prihodnje leto, je prisostvoval tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Ta je organizatorjem za do sedaj opravljeno delo izrekel velik kompliment, saj je dejal, da leto dni pred igrami še nihče ni bil tako dobro pripravljen nanje, kot je Tokio.

"Res lahko zatrdim, da še nikoli nisem videl olimpijskega mesta, ki bi bilo že leto dni pred olimpijskimi igrami tako dobro pripravljeno na dogodek, kot je Tokio," je dejal prvi mož Moka na sredini slovesnosti v Tokiu. "Vsi gradniki, ki so potrebni za res izjemne olimpijske igre, so poravnani in na mestu,"je dodal Bach in dejal, da drugo leto pričakuje"izjemno izkušnjo za vse športnike".

Abe se je še pravočasno ujel

Organizatorji, ki so opomnili tudi na rekordno prodajo vstopnic za olimpijske boje ter izjemno veliko zanimanje domače javnosti, so sporočili, da so prejeli tudi kar 200.000 prošenj za "le" 80.000 volonterskih mest.

"Šest let, odkar je Mok Tokiu zaupal organizacijo olimpijskih iger, je minilo v trenutku, a zadovoljen sem, da so priprave potekale gladko," je dejal japonski premier Šinzo Abe, preden je simbolično podelil vabila nacionalnim olimpijskim komitejem. Ob prihodu za omizje bi kmalu tudi grdo padel, a so ga še pravočasno ujeli. Predsednik organizacijskega odbora Joširo Mori je še dodal, da je Bach pohvalil Tokio in hitrost mesta v pripravah na OI ter ga označil za "prvi olimpijski rekord".

30,3 kg zlata, 4100 kg srebra in 2700 kg brona

Polovica vseh olimpijskih trajnih tekmovališč je že končanih, organizatorji zagotavljajo, da dela potekajo po načrtih. Na slovesnosti so tudi končno razkrili dizajn olimpijskih odličij za olimpijske in paraolimpijske igre; skupno so jih izdelali približno 5000. Olimpijci se bodo v 33 športih borili za rekordnih 339 kolajn, ki so prvič v zgodovini iger izdelane iz recikliranih materialov, odpadne elektronike.

S pomočjo prebivalcev celotne Japonske, ki so prav tako prvič vključeni v izdelavo kolajn, industrije in podjetij so organizatorji za njihovo izdelavo zbrali približno 2700 kg brona, 30,3 kg zlata ter 4100 kg srebra. Prebivalci Tokia pa so se lahko ves dan preizkušali v olimpijskih športih. Dvanajstletni Jukimasa Nakahara je skupaj z materjo stal v vrsti od 5.30 zjutraj, da bi lahko nekajkrat vrgel žogico na baseballskem stadionu.

"Veselim se olimpijskih iger ... Na loteriji smo zadeli vstopnice za baseballsko tekmo za tretje mesto," je s širokim nasmehom povedal za francosko agencijo AFP.