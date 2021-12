Bach: Političnih vprašanj se ne sme naslavljati na MOK

"Olimpijske igre morajo biti izvedene v skladu z načeli MOK in v skladu s sklenjeno pogodbo," je poudaril Thomas Bach in izpostavil, da to v prvi vrsti pomeni boj proti diskriminaciji in zahteva odprtje medmrežja, svobodno poročanje z iger, pravico športnikov do izražanja mnenj in stališč, spoštovanje delavskih standardov pri gradnji olimpijskih objektov in še več vsebin. "To, da olimpijski komite na državo gostiteljico ne more naslavljati političnih vprašanj, pa je, vsaj tako mislim, jasno vsakemu nevtralnemu opazovalcu," je še dejal Bach in dodal, da igre ne morejo reševati političnih problemov, ki jih generacijam politikov doslej ni uspelo rešiti. Kot še pravi, je politična nevtralnost tudi eno od izhodišč Mednarodnega olimpijskega komiteja. V primeru kitajske teniške igralke Peng Šuai pa je Bach še enkrat poudaril pomen tihe diplomacije. Kot pravi, je seveda možno sporočiti politično stališče in nato upati, da se bo druga stran nanj odzvala. Kot pravi, pa izkušnje številnih vlad in organizacij kažejo, da je možno doseči več v neposrednem dogovoru in preko tihe diplomacije iskati nadaljnje rešitve in izboljšave.

Nekdaj odlična teniška igralka Peng Šuai je v začetku novembra na kitajskih socialnih omrežjih visokega kitajskega političnega funkcionarja obdolžila spolnega napada. Sporočilo je bilo z omrežij zbrisano, številne športnike, politike in borce za človekove pravice pa zdaj še vedno skrbita svoboda in položaj igralke. Bach je z njo sicer govoril preko spleta, vseeno pa se porajajo vprašanja o svobodni volji igralke.

Zimske olimpijske igre v Pekingu se bodo začele 4. februarja prihodnje leto.