Bach povedal, da so Peng Šuaj povabili v Evropo

Komisija športnikov Mednarodnega olimpijskega komiteja pod vodstvom Finke Emme Terho je še vedno v stiku s Peng Šuaj , je v petek v Lozani zagotovil Thomas Bach . Zadnji stik so imeli pred "približno dvema tednoma" .

"Veseli se prihoda v Evropo. Želi si obiskati olimpijski muzej v Lozani, morda pa tudi kakšne teniške turnirje," je dejal Bach, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi nenehnih strogih ukrepov proti novemu koronavirusu in omejitev potovanj na Kitajskem so v mednarodni olimpijski družini prisiljeni počakati in videti, kako se bodo razmere razvijale.