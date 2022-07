Bach: Ukrajinska zastava bo še naprej visoko plapolala na olimpijskih igrah

Thomas Bach je v nedeljo dejal, da bodo ukrajinske športnice in športniki kljub vojaški agresiji Rusije lahko nemoteno nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 ter zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. Ob tem je dodal, da je Mok od začetka ruske invazije, ki se je začela februarja letos, potrojil denarno pomoč Ukrajini z 2,5 na 7,5 milijona dolarjev (približno 7,2 milijona evrov). "Ukrajinska zastava bo še naprej visoko plapolala na prihodnjih olimpijskih igrah v Parizu 2024 ter Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026," je ob obisku v Kijevu dejal 68-letni nemški pravnik na čelu olimpijske družine.

Mok in druge mednarodne športne zveze so vsem športnikom in športnicam iz Rusije ter Belorusije po ruski vojaški invaziji na Ukrajino prepovedali nastope na svetovnih in evropskih prvenstvih ter jih izključili iz nadaljnjih kvalifikacijskih ciklusov.

Nekaterih velikih tekmovanj so se športnice in športniki iz Rusije in Belorusije le udeležili, a niso smeli nastopati pod rusko zastavo.