Bach v luči Ukrajinske vojne: Naj politika spoštuje športne vrednote

Kot še pravi Bach, politiki v svojih govorih hvalijo in izpostavljajo avtonomijo športa. Vsem tem velikim besedam pa ne sledijo dejanja. "To se vidi tudi v razpravah v nekaterih evropskih državah, tudi v Nemčiji," še pravi Bach.

Ocenil je, da politična odločitev o tem, kateri športniki lahko tekmujejo na katerem od tekmovanj, šport in športnike spreminja v orodje politike. "V tem primeru je športu onemogočeno, da posreduje svoje vrednote povezovanja med ljudmi in narodi," povzema 69-letnega Bacha.

"Športne vrednote lahko razvijamo le, če jih bo politika spoštovala," je v sredo v okviru posveta Olimpijske igre v polju športa in politike v Essnu dejal Thomas Bach .

Mednarodni olimpijski komite bo v prihodnjem tednu vnovič odločal o okvirih, ki bi športnikom iz omenjenih držav odprli pot do olimpijskih iger v Parizu 2024. Mok se v zadnjem obdobju namreč trudi najti način, da bi športniki pod določenimi pogoji lahko sodelovali na igrah, pri tem pa ponavlja, da kraj rojstva in potni list ne smeta biti merilo za nastop na igrah.

Ukrajina zahteva popolno izolacijo ruskih športnikov in sama grozi celo z bojkotom iger. "To je za nas popolnoma nov položaj in dilema. Doslej tega na takšen način ni zahtevala še nobena od držav, vpletena v vojno. Če se bomo odločili za izključitev na osnovi političnih stališč, smo pred razpadom mednarodnega športnega sistema."

Bach opozarja, da to lahko pomeni tudi propad univerzalnih olimpijskih iger in dozdajšnjih oblik organizacije svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj. "Doživeli bomo čas iger različnih političnih blokov, kjer bo šport izgubil vlogo povezovanja preko vseh meja."

Kot še pravi, ga na to opozarjajo tudi predstavniki nacionalnih olimpijskih komitejev iz Afrike, Azije, Amerike, Oceanije in tudi delov Evrope.

Bach si zato želi, da Mok najde okvire, ki bodo za ruske in beloruske športnike še vedno svojevrstna sankcija, omogoči pa se nastop, pri čemer "bodo morali športniki spoštovati ponujene pogoje".