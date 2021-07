Bach: Vsak dan smo podvomili o izvedbi iger

Na seji tri dni pred uradno otvoritvijo iger, ki so bile preložene za leto dni zaradi pandemije covida-19, je Thomas Bach priznal, da je bilo v Moku v zadnjem letu veliko dvomov glede organizacije iger. "Vsak dan smo podvomili in bile so tudi številne neprespane noči," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Kot je dodal, je olimpijski oder v Tokiu zdaj pripravljen, da bi športniki iz vsega sveta lahko na njem "blesteli in navdihovali svet". Zbrane je nagovoril tudi japonski premier Jošihide Suga, ki je prepričan, da se po "hoji v dolgem predoru zdaj vidi svetloba". Ob tem je dejal, da težke okoliščine izvedbe iger v Tokiu ne bodo zmanjšale njihovega pomena. V ospredju je zaščita zdravja domačega prebivalstva in olimpijskih gostov iz tujine, je dodal Suga.

Olimpijske igre, ki bodo zaradi posebnih razmer potekale brez gledalcev, se bodo uradno odprle v petek, nekatera predtekmovanja pa se bodo začela že v sredo. Trajale bodo do 8. avgusta.