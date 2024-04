Bach: Zanimanje za organizacijo OI še nikoli ni bilo tako veliko

Thomas Bach, 70-letni nemški sabljač, bedi nad olimpijskimi igrami že od leta 2013, ko je bilo zanimanje za organizacijo iger po večkratnih škandalih zaradi stroškov in korupcije skoraj na dnu. Manjša privlačnost iger je bila očitna v času kandidature za poletne igre 2024 in 2028, ko sta bila kandidata le dva, Pariz in Los Angeles, ki sta si razdelila ti tekmovanji.

Od takrat so bile igre leta 2032 dodeljene avstralskem Brisbanu, Bach pa je v petek na sedežu Moka v švicarski Lozani v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da se za igre 2036 poteguje dvomestno število držav: "Še nikoli nismo bili v tako ugodnem položaju. Še nikoli nismo bili priča tako velikemu zanimanju za organizacijo OI."

Igre leta 2036 bi tako lahko bile priložnost za Savdsko Arabijo, sicer tudi edino kandidatko za svetovno prvenstvo v nogometu 2034, Katar, Indonezijo in Indijo. "Do teh iger je še 12 let, zato je veliko prezgodaj, da bi komentiral kakršne koli interese," je na to temo dejal Bach.

Bach ponovno povečanje zanimanja za organizacijo iger pripisuje reformam, ki so bile izvedene pod njegovim vodstvom in so skušale odpraviti potratno porabo, zaradi katere je v preteklosti bankrotiralo več gostiteljskih mest. Namesto prevelikih in bleščečih novih stadionov in objektov, ki pozneje pogosto postanejo neuporabni, Mok spodbuja uporabo obstoječe ali začasne infrastrukture.