OI brez gledalcev? 'Igre za zaprtimi vrati so nekaj, česar si nikakor ne želimo'

Thomas Bach je dejal, da je varnost glavna prioriteta oziroma skrb organizatorjev tokijskih iger, ki bi se morale prvotno začeti naslednji teden, a jih je koronavirusna panemdija preložila za leto dni. Ob tem je prvi mož olimpizma vseeno nakazal, da je zelo nenaklonjen igram pred praznimi stadioni, dvoranami in drugimi tekmovališči, kar je sicer ta čas ob pandemiji covida-19 običajno za športna tekmovanja, ki se vračajo po prisilnih prekinitvah. "Olimpijske igre za zaprtimi vrati so jasno nekaj, česar si nikakor ne želimo," je dejal predsednik Moka novinarjem prek videokonference. "Zato delamo in iščemo rešitev za olimpijske igre, da bi po eni strani zagotovili varnost udeležencev in obiskovalcev, po drugi pa ne bi uničili olimpijskega duha," je menil Bach, ki je skupaj z japonskim premierjem Shinzom Abejem že večkrat poudaril, da bi bilo skoraj nemogoče še enkrat preložiti OI, tako da je najbolj črn scenarij tudi odpoved iger, do česar bi prišlo prvič v zgodovini v obdobju brez svetovnih vojn. "Naša prioriteta je varnost vseh udeležencev OI. Zato ta čas premlevamo številne različne scenarije za obdobje čez leto dni, za katerega pravzaprav ne vemo, kakšno bo," je dodal nemški športni delavec.

Guvernerka Tokia Yuriko Koikeje minuli mesec za francosko agencijo AFP dejala, da bodo organizatorji od sebe "dali 120 odstotkov, da OI speljejo po novem programu". Ob tem se je zavezala, da bodo igre kljub pandemiji varne.

V sredo pa je Tokio po številnih novih primerih covida-19 v japonski prestolnici dvignil alarm na rdečo, najvišjo stopnjo pripravljenosti.