Policija opravila racijo v hotelu moštva Bahrain Victorius

Francoska policija je v sredo zvečer opravila racijo v hotelu, kjer je nastanjeno moštvo Bahrain Victorious. V moštvu, ki uspešno nastopa na letošnjem Touru, je tudi trenutni "lastnik" pikčaste majice (za najboljšega hribolazca) Wouter Poels in slovenski kolesar Matej Mohorič. Po besedah odgovornega moža pri moštvu, slovenskega slovenske ekipe Milana Eržena policija ni navedla, zakaj je "obiskala" moštvo iz Bahrajna. V istem hotelu v Pauu je tudi moštvo Movistarja, vendar oni niso bili del preiskave.

"Ni bilo nič posebnega, obiskala nas je policija, prosili so za datoteke treninga kolesarjev, preverili so avtobus in to je to," je povedal Eržen v obvestilu za javnost. "Približno eno uro so motili kolesarje in na koncu so se nam zahvalili. Vzroka za obisk niso razkrili, vendar bomo danes to ugotovili z našimi odvetniki," je njegove besede prenesla spletna stran Cycling News.

Bahrain Victorious je na letošnji dirki že zmagal na dveh etapah, ko sta slavila Matej Mohorič in Dylan Teuns.

Prejšnji mesec je Eržen branil ekipo ob anonimnih dopinških obtožbah, ki so se pojavile v francoskih medijih. Glede na poročilo v Le Parisienu sta dva posameznika, vključno z enim šefom ekipe, izrazila zaskrbljenost zaradi nedavnih nastopov moštva na Giro d'Italia kot na Criterium du Dauphine. Oba sta se vzdržala zapisa in priznala, da nista imela nobenega dokaza, s katerim bi podprla obtožbe ali sume, a sta kljub temu vzbudila dvome o verodostojnosti ekipe. Eržen je bil pred tem pod nadzorom zaradi domnevnih povezav s preiskavo o dopingu v operaciji Aderlass, je hitro stopil v obrambo svoje ekipe in svojih kolesarjev.

"Ne vem, kakšni sumi obstajajo. Spremljamo lansko delo in Rod Ellingworth nas je veliko naučil in lahko sem 110 odstotkov prepričan, da delamo po pravilih. Imamo dopinški nadzor kot druge ekipe, morda več, ne vem. In če kdo pride k nam na dopinški nadzor, smo glede tega vedno odprti," je bil neposreden Eržen.