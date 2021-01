Bahrajn uvodna dirka F1 sezone 2021, vrača se Imola

Po sezoni 2020, ki so jo zaradi koronavirusa izpeljali z zamudo in v skrajšani različici, bo letošnja spet običajna, na koledarju pa je predvidenih 23 dirk. Zaradi številnih potovalnih omejitev, ki veljajo v luči boja proti koronavirusni pandemiji, tudi VN Kitajske ne bo na sprva načrtovan datum, na njeno mesto se vrača dirka v Imoli. Pri vodstvu F1 so še zapisali, da se promotor in kitajske oblasti na Kitajskem sicer še pogajajo, da bi morda dirko premaknili na poznejši datum v sezoni.



Koledar dirk v F1 2021:

28. marec Bahrajn (Sakhir)

18. april Italija (Imola)

2. maj bo še določeno

9. maj Španija (Barcelona)

23. maj Monako (Monaco)

6. junij Azerbajdžan (Baku)

13. junij Kanada (Montreal)

27. junij Francija (Le Castellet)

4. julij Avstrija (Spielberg)

18. julij Velika Britanija (Silverstone)

1. avgust Madžarska (Budimpešta)

29. avgust Belgija (Spa)

5. september Nizozemska (Zandvoort)

12. september Italija (Monza)

26. september Rusija (Soči)

3. oktober Singapur (Singapur)

10. oktober Japonska (Suzuka)

24. oktober ZDA (Austin)

31. oktober Mehika (Ciduad de Mexico)

7. november Brazilija (Sao Paulo)

21. november Avstralija (Melbourne)

5. december Savdska Arabija (Džeda)

12. december Abu Dabi (Yas)