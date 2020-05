Baker in Dunbar sta se predala policiji

Nogometaš ekipe New York Giants, 22-letni Deandre Baker, ki je obtožen tudi nasilnega napada, se je predal v nedeljo zjutraj, je dejal njegov odvetnik, poroča britanski BBC. Sedemindvajsetletni Quinton Dunbar, ki igra za Seattle Seahawkse, se je pozneje prav tako predal policiji, je potrdila policija v Miramaru.

Nogometaša sta obtožena, da sta pretekli teden na domači zabavi oborožena oropala goste. V sredo naj bi tako na zabavi v Miramaru izginilo 12.000 dolarjev (11.090 evrov) gotovine in številne ure v skupni vrednosti 25.000 dolarjev (23.100 evrov). Odvetnika obtoženih nogometašev sta sporočila, da so priče podpisale pisno izjavo, v kateri piše, da športnika nista sodelovala pri domnevnem ropu.

Neznanec z masko

Policija je dejala, da se je incident zgodil po tem, ko je na zabavi, na kateri so gostje igrali karte in videoigre, prišlo do prepira. Baker naj bi grozil s pištolo, potem pa so on, Dunbar in še en moški, ki je nosil rdečo masko, začeli ljudem jemati dragocenosti in denar. Identiteta moškega z rdečo masko ni znana, Baker pa naj bi tej osebi naročil, naj ustreli eno od prič, a do streljanja ni prišlo. Vsak izmed trojice se je nato odpeljal s svojim avtomobilom.

Policija je zapisala, da je ena priča imela vtis, da je bil rop načrtovan, saj so bili avtomobili za pobeg parkirani tako, da so omogočali hiter pobeg s kraja. Bakerja bremeni osem obtožb, štiri zaradi oboroženega ropa in štiri za nasilen napad z orožjem. Dunbarja pa bremenijo štiri obtožbe zaradi oboroženega ropa. Severnoameriška liga NFL je dejala, da je seznanjena z incidentom, a ga še ni komentirala, prav tako sta s tem seznanjeni obe ekipi, a nadaljnjih komentarjev nista dali.