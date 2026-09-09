Balkanski El Clasico: lahko oslabljeni Celjani presenetijo favorizirani Zagreb?

Dvoboji Celja in Zagreba so nekoč veljali za pravi balkanski El Clasico. Kluba z bogato tradicijo sta se redno srečevala na največjem evropskem odru, njuni obračuni pa so poleg točk vedno prinašali tudi veliko prestiža in vroče krvi. Tokratno srečanje bo njun 25. medsebojni obračun med evropsko elito.
Razmerje moči pred tekmo je precej jasno. Zagrebčani veljajo za izrazite favorite, Celjani pa se bodo morali znajti brez treh poškodovanih rokometašev. Manjkala bosta brata Mai in Gašper Marguč, trener Celja pa ne bo mogel računati niti na Dimitarja Uzunčeva.
Na drugi strani bo imel pomembno vlogo tudi slovenski rokometaš. Vrata Zagreba brani Urh Kastelic, ki celjsko moštvo in slovenski rokomet zelo dobro pozna.
Čeprav so Zagrebčani na papirju v prednosti, Celjanom razlog za optimizem ponuja zgodovina zadnjih medsebojnih tekem. Slovenski prvaki so namreč dobili vseh zadnjih pet obračunov z Zagrebom med evropsko elito. Bo uspešen niz trajal tudi po nocojšnjem balkanskem El Clasicu? Prenos tekme se na Kanalu A in VOYO začne ob 18.35.
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