Balkanski El Clasico: lahko oslabljeni Celjani presenetijo favorizirani Zagreb?

EHF Liga prvakov: Zagreb - Celje Pivovarna Laško FOTO: VOYO

Dvoboji Celja in Zagreba so nekoč veljali za pravi balkanski El Clasico. Kluba z bogato tradicijo sta se redno srečevala na največjem evropskem odru, njuni obračuni pa so poleg točk vedno prinašali tudi veliko prestiža in vroče krvi. Tokratno srečanje bo njun 25. medsebojni obračun med evropsko elito.

Razmerje moči pred tekmo je precej jasno. Zagrebčani veljajo za izrazite favorite, Celjani pa se bodo morali znajti brez treh poškodovanih rokometašev. Manjkala bosta brata Mai in Gašper Marguč, trener Celja pa ne bo mogel računati niti na Dimitarja Uzunčeva.

Celjski trener Klemen Luzar FOTO: David Valant

Na drugi strani bo imel pomembno vlogo tudi slovenski rokometaš. Vrata Zagreba brani Urh Kastelic, ki celjsko moštvo in slovenski rokomet zelo dobro pozna.