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Balkanski El Clasico: lahko oslabljeni Celjani presenetijo favorizirani Zagreb?

Zagreb, 09. 09. 2026 18.10 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
RK Celje Pivovarna Laško

Celje in Zagreb se bosta med rokometno elito pomerila že 25., nekoč je bil to eden največjih rokometnih derbijev v tem delu Evrope. Zagrebčani v obračun vstopajo kot izraziti favoriti, nekoliko zdesetkani Celjani pa upajo na presenečenje. Neposredni prenos bo od 18.35 na Kanalu A in VOYO.

EHF Liga prvakov: Zagreb - Celje Pivovarna Laško
EHF Liga prvakov: Zagreb - Celje Pivovarna Laško
FOTO: VOYO

Dvoboji Celja in Zagreba so nekoč veljali za pravi balkanski El Clasico. Kluba z bogato tradicijo sta se redno srečevala na največjem evropskem odru, njuni obračuni pa so poleg točk vedno prinašali tudi veliko prestiža in vroče krvi. Tokratno srečanje bo njun 25. medsebojni obračun med evropsko elito.

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Razmerje moči pred tekmo je precej jasno. Zagrebčani veljajo za izrazite favorite, Celjani pa se bodo morali znajti brez treh poškodovanih rokometašev. Manjkala bosta brata Mai in Gašper Marguč, trener Celja pa ne bo mogel računati niti na Dimitarja Uzunčeva.

Celjski trener Klemen Luzar
Celjski trener Klemen Luzar
FOTO: David Valant

Na drugi strani bo imel pomembno vlogo tudi slovenski rokometaš. Vrata Zagreba brani Urh Kastelic, ki celjsko moštvo in slovenski rokomet zelo dobro pozna.

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Čeprav so Zagrebčani na papirju v prednosti, Celjanom razlog za optimizem ponuja zgodovina zadnjih medsebojnih tekem. Slovenski prvaki so namreč dobili vseh zadnjih pet obračunov z Zagrebom med evropsko elito. Bo uspešen niz trajal tudi po nocojšnjem balkanskem El Clasicu? Prenos tekme se na Kanalu A in VOYO začne ob 18.35.

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KOMENTARJI2

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sioxxos
09. 09. 2026 17.41
Sem rojen in ponosen Mariborčan, ampak kapa dol celjskim uspehom. V rokometu imajo svoj klub v Champions League, v nogometu pa so v Ligi Evropa. Poklon in vse dobro v evropskih tekmah. NK Maribor pa vam bo v tej sezoni vzel skalp, osvojil prvenstvo, nato pa drugo leto na juriš in nazaj v Evropo. Gremo Štajerska!!!
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royayers
09. 09. 2026 17.28
bil na parih tekmah takrat. norišnica!
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