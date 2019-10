Balkansko prvenstvo v skvošu prineslo kar štiri naslove Slovencem

V ljubljanskem Športnem centru Squashland je pod okriljem Squash zveze Slovenije potekalo Balkansko prvenstvo v skvošu, na katerem se je v šestih kategorijah pomerilo 73 igralcev iz šestih držav. Kar štiri naslove so osvojili slovenski igralci, dva pa sta odšla na Hrvaško.

Martin Mošnik in Martin Kegel FOTO: osebni arhiv

Nastopili so najboljši mladinci do 19 let, člani in veterani nad 35 let iz Hrvaške, Srbije, Bolgarije, Romunije, Turčije in Slovenije, ki so se potegovali za naslove balkanskih prvakov in svoj delež skupnega denarnega sklada 4.000 evrov. Kar štiri naslove so osvojili slovenski igralci, dva pa sta odšla na Hrvaško.

V 2020 pa se bo v ljubljanskem centru odvijalo tudi Evropsko ekipno prvenstvo 3. divizije.

Slovenski predstavniki so skupaj osvojili kar osem medalj. Tako v moški kot v ženski kategoriji smo videli ponovitev lanskega finala. Pri moških sta se ponovno pomerila Martin Mošnik in Martin Kegel. Kegel je ubranil naslov po 38 minutah igre in zmagi s 3:0 (11/6 13/11 11/7). V ženski konkurenci je Sara Rojnik uspela držati vse niti v svojih rokah inPaulino Radoš premagati s 3:0 (11/5 11/9 11/9). Pri mladincih sta šla naslova s Franko Vidovićin Blažem Porento pričakovano na Hrvaško in v Slovenijo.





Sara Rojnik FOTO: osebni arhiv