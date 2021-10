Baloh svetovni prvak v Borrego Springsu

Na dirki, ki pomeni zaključek sezone za ultrakolesarje, se je zbralo blizu 200 tekmovalcev, so še sporočili iz njegovega tabora. Dirka poteka s startom in ciljem v središču Borrego Springsa in poteka 22,5 ure na 29 km dolgem krogu, v zadnji uri in pol pa tekmovalce preusmerijo na krajši krog dolžine 7,7 km.

Začetek dirke je zaznamoval izjemno močan veter, ki je na odsekih proge skoraj ustavljal tekmovalce, Marko Baloh pa se je držal svojega načrta prevoziti 800 km (500 milj) v 24 urah. Baloh je prevozil 806,2 km (501,6 milje), zmagal in s tem postal edini, ki je na krožni trasi v Borrego Springsu petkrat premagal magično mejo 500 milj.