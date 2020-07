Baloh uspešen na 1000 km, na 24 ur pa mu ni uspelo podreti rekorda

Marko Baloh je bil glede rekordov pred kolesarjenjem "previdno optimističen".

"Naredil bom vse, da oba glavna rekorda pristaneta v mojih rokah, a sem malo bolj optimist glede rekorda na 1000 km, glede Strasserjevega rekorda na 24 ur pa bo zadeva verjetno zelo blizu. Izredno bom zadovoljen, če mi bo ponovno uspelo prevoziti več kot 900 km. Konča se lahko tako in drugače," je napovedal Baloh, ki mu ni uspelo "podreti" rekorda na 24 ur.

Na poti do 1000-kilometrske znamke je namreč želel prehiteti tudi Christopha Strasserja, ki drži svetovni rekord prevoženih 896,2 kilometra v 24 urah, a je bil neuspešen, poroča spletna stran lendavainfo.com. Baloh je prevozil "le" 865,3 kilometra, kar pomeni, da mu je do želenega rekorda (899 km) zmanjkalo 33,7 kilometra ali krog in pol. Če bi želel Strasserja prehiteti za las, mu je zmanjkalo 30,5 kilometra.

Sezona 2020 je edinstvena v tem, da do konca junija ni bilo kolesarskih dirk, tako da se je Baloh namesto dirkanja odločil, da se po desetih letih ponovno loti doseganja svetovnih rekordov. Leta 2008 je že dosegel svetovni rekord na odprtem velodromu, leta 2010 pa na zaprtem velodromu, kjer je tudi postal prvi človek, ki je v 24 urah prevozil na kolesu več kot 900 km (903,75 km).

Podiranje svetovnega rekorda je potekalo na njemu dobro znani lokaciji v Dobrovniku, kjer bi morala letos potekati že peta izvedba edine 24-urne dirke v Sloveniji Slo24Ultra. Zaradi koronavirusne pandemije je odpadla.