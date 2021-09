Barada bo vodja olimpijske reprezentance

O igrah, ki bodo na sporedu čez pet mesecev, danes niso veliko govorili, imenovali so le vodjo reprezentance. Na čelu ekipe bo Tomaž Barada. Ta je v športni karieri dosegel izjemne rezultate v taekwondoju, saj je postal evropski in svetovni prvak, uspehe pa je ponovil tudi v kikboksu. Še preden je bil imenovan na mesto podpredsednika krovne slovenske športne organizacije, je prejel tudi častno listino OKS. V glasovanju je bil proti predlogu vodje ekipe le Enzo Smrekar, podpredsednik OKS in predsednik Smučarske zveze Slovenije, dva člana IO OKS pa sta bila vzdržana. Ob koncu seje so govorili o pravilih, ki bodo na dnevnem redu izredne skupščine 30. septembra. Uvodoma so izrazili nasprotovanje predlogu novele zakona o igrah na srečo.