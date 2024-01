Barbara Lazović: Takšne zmage so najslajše

Petintridesetletna Brežičanka je v ključnih trenutkih dvoboja znala sprejeti prave odločitve, ki so privedle do izjemno pomembne zmage Krimovk, saj bi morebiten drugi poraz v obračunu z romunskimi predstavnicami na koncu skupinskega dela lahko predstavljal veliko težavo za varovanke trenerja Dragana Adžića.

Te so povsem zasluženo slavile, čeprav so večji del tekme v Stožicah lovile tekmice. Rapid se je znova prikazal v zelo dobri luči, kot ekipa z repom in glavo, a dekleta v modrih dresih se niso predajale in bile na koncu za bojevitost in srčnost nagrajene z novim parom točk. "Poznalo se je, da je reprezentančni premor naredil svoje. Imamo kar nekaj pomembnih igralk na prisilnem oddihu in ta skrajšana rotacija se mora odraziti tudi v sami igri. Na srečo smo stisnile zobe, strnile svoje vrste, ko je bilo to najbolj potrebno, in zasluženo prišle do zmage," se je po tekmi do ušes smejalo ljubljanski kapetanki Barbari Lazović.