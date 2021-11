Barbara Lazović na daljši prisilni počitek: Moj naslednji cilj je domače EP

Njena ekipa iz Bukarešte je tedaj v domači dvorani zasedbo CS Magura Cisnadie premagala z 32:24, a za več mesecev ostala brez izvrstne desne zunanje rokometašice iz Brežic. Barbara Lazović je povsem na začetku tekme izkoristila luknjo na desni strani obrambe tekmic in neovirano zabila zadetek za 2:1, ob doskoku pa si je hudo poškodovala desno koleno. Podrobni pregledi so pokazali, da si je rokometašica strgala prednjo križno vez in poškodovala meniskus. Čeprav je aprila dopolnila 33 let, Lazovićeva nadvse optimistično gleda v prihodnost. "Verjamem, da lahko z reprezentanco naredimo velike stvari. Nastop na domačem evropskem prvenstvu mi je od danes naprej edina in največja motivacija," za uradno spletno sporoča članica Bukarešte, ki je v svoji karieri 84-krat oblekla dres z državnim grbom (14. mesto na večni lestvici) in dosegla 292 zadetkov.