Barbara Schett končala ugibanja: Đoković je že davno cepljen

In zakaj je Đoković, ki z javnostjo ni želel deliti podatka o tem, ali je cepljen, molčal? Đoković molči izključno zato, ker ga motijo delitve med cepljenimi in necepljenimi, je prepričana Barbara Schett, sicer dandanes priznana voditeljica in novinarka Eurosporta, ki je zelo močno vpeta tako v moški kot ženski tenis.