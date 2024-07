Krejčikova zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barbora Krejčikova je v prvem nizu takoj odvzela servis tekmici, pozneje tudi prevladovala, v peti igri pa z novim "breakom" pobegnila na 4:1, nato na svoj servis potrdila 5:1 in 6:2 po dobre pol ure igre. Po prvem nizu je zgolj 163 centimetrov visoka 28-letna Italijanka odšla v garderobo za nekaj minut več premora, za razliko od prvega je dobila uvodno igro drugega niza proti vrstnici po letih.

Jasmine Paolini je imela pobudo tudi v drugi igri z globokimi žogami in jo dobila za vodstvo z 2:0 proti 15 centimetrov višji tekmici, ki niti približno ni bila tako napadalna kot v prvem nizu. Posledično je Paolinijeva to izkoristila ter vrnila z enako mero in zmago v nizu s 6:2.