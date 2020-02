Barca visoko zmagala v Zlatorogu

Gostovanje imenitne španske zasedbe je do zadnjega kotička napolnilo Zlatorog, obračun enega glavnih pretendentov za končno zmago v ligi prvakov iz Barcelone ter nekdanjega velikana evropskih rokometnih igrišč in zmagovalca najbolj prestižnega klubskega tekmovanja na stari celini iz leta 2004 iz Celja pa se je končal s pričakovanim zmagoslavjem zasedbe s Pirenejskega polotoka. Barcelona si je po današnji zmagi v mestu grofov dokončno zagotovila prvo mesto v elitni skupini A in neposreden preboj v četrtfinale, celjska ekipa pa ima kljub današnjemu desetemu porazu na veliki sceni še vedno lepe možnosti, da se prebije v osmino finala. Pred edinim protikandidatom za šesto mesto iz Zagreba ima pred zadnjim krogom točko prednosti. Celjska ekipa bo v sredo, 26. februarja, gostovala v Flensburgu, zagrebška pa v nedeljo, 1. marca, v Parizu. Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so bili večji del prvega polčasa povsem enakovredni rokometno izjemno potentnim tekmecem iz katalonske prestolnice. Pomanjkanje v kakovosti so nadomestili s srčno in drzno igro, njihov pristop pa je bil sprva poplačan.

Slovenski prvaki so bili v 17. minuti v rezultatski prednosti (11:10). V naslednjih petih minutah so padli v krizo, kar so mednarodno izkušeni in z vsemi žavbami namazani rokometni velemojstri na nasprotni strani igrišča, kjer že tretjo sezono igra slovenski reprezentant Jure Dolenec, poleti pa bo dres Barcelone oblekel tudi Blaž Janc, znali izkoristiti sebi v prid in jim v 22. minuti ušli na tri gole (11:14). Od tedaj naprej je bila prevlada Kataloncev vse bolj izrazita, predvsem zaradi njihovega širokega in izjemno kakovostnega igralskega kadra, ki si je dokaj enakovredno porazdelil minutažo v Zlatorogu. Prepad med rokometaši iz Celja in Barcelone je bil v končnici prvega polčasa vse večji, domači rokometaši pa so se na veliki odmor podali z zaostankom petih golov (14:19). Ocvirkovi varovanci v drugem polčasu niso bili kos gostom iz Katalonije. Še vedno so se trudili po svojih najboljših močeh in iskali načine, da se približajo gostom iz Katalonije, a ti so bili za razred boljši. Ob tem je gostujoči trenerXavier Pascual neprestano rotiral svoj igralski kader, spočiti in sveži gosti pa so vseskozi narekovali za Celjane enostavno preoster ritem.

Celjani, ki so konec lanskega septembra na prvem medsebojnem obračunu v Blaugrani doživeli najhujši mednarodni poraz (21:45), so v 38. minuti zaostajali za sedem golov (17:24), največji primanjkljaj na tekmi pa so si pridelali v 58. minuti (25:37).

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit David Razgorz devetimi, v gostujoči paJure Dolenecs sedmimi goli.



Izid:

Celje Pivovarna Laško - Barcelona25:37 (14:19)