Barcelona in PSG favorita na zaključnem turnirju rokometne Lige prvakov

Španski velikan, kjer igrajo trije slovenski reprezentanti Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc, bo naskakoval jubilejno deseto zmago v Ligi prvakov in prvo po sezoni 2014/15. Rokometaši iz Barcelone so v skupinskem delu in v izločilnih bojih pometli s svojimi tekmeci, zavoljo sijajnega igralskega kadra pa imajo tudi na letošnjem tradicionalnem turnirju v Kölnu status prvih favoritov. Podobno sliko so ljubitelji rokometa videli tudi v minulih sezonah, ko je katalonska zasedba med sezono delovala zastrašujoče, na finalnih turnirjih pa doživljala grenke usode. V polfinalu ji je bolečo zaušnico dvakrat primazal Vardar iz Skopja, na lanski finalni tekmi pa še Kiel.

Katalonci še posebej motivirani

Katalonci v zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija prihajajo še posebej motivirani, po tem turnirju jih bo po dvanajstih letih službovanja zapustil trener Xavi Pascual, ki se bo preselil v ambiciozni Dinamo iz Bukarešte. Pod njegovim mandatom je Barcelona osvojila ligo prvakov v letih 2011 in 2015, skupno pa kar 60 lovorik na mednarodni in domači sceni. Po koncu turnirja po štirih letih igranja Barcelono zapušča tudi Dolenec, ki bo kariero nadaljeval pri Limogesu iz Francije.

Bogati PSG še vedno čaka na prvi naslov v LP

Slovita zasedba iz francoske prestolnice PSG je v minulih letih na račun radodarnega katarskega lastnika v svoje vrste zvabila najbolj imenitna rokometna imena, kljub izjemnemu kadru pa še vedno čaka na svoj prvi naslov v Ligi prvakov. Potencial varovancev španskega strokovnjaka Raula Gonzaleza, ki je Vardar iz Skopja popeljal do končne zmage v ligi prvakov v sezoni 2016/17, je izjemno velik, a njihovi nastopi v Kölnu so se doslej venomer klavrno končali.

Pariški klub se je na štirih nastopih na zaključnih turnirjih Lige prvakov prebil v veliki finale le v sezoni 2016/17, ko je na odločilni tekmi tesno izgubil proti makedonskemu Vardarju. Na lanskem zaključnem turnirju, ki ga je Evropska rokometna zveza (EHF) zaradi pandemije novega koronavirusa priredila šele konec decembra, je imela francoska ekipa obilo smole, saj je v Köln pripotovala brez poškodovanega Nikole Karabatića. Tik pred začetkom turnirja pa sta bila na testu pozitivna Danec Toft Hansen in Nizozemec Luc Steins.

V senci Barce in PSG-ja

Nekoliko v senci Barcelone in PSG zaključni turnir pričakujeta Nantes in Aalborg. Francoski zasedbi, kjer igra tudi slovenski reprezentant Rok Ovniček, pred začetkom tekmovanja ni nihče pripisoval resnejših možnosti za uvrstitev v Köln. V izločilnih dvobojih je dokaj bleda in šele šestouvrščena zasedba iz skupine B najprej v osmini finala izločila Kielce, v četrtfinalu pa še Veszprem.

Nantes se je drugič v svoji zgodovini prebil na zaključni turnir. V svojem premiernem nastopu v sezoni 2017/18 je v polfinalu senzacionalno izločil PSG, v finalu pa moral priznati premoč Montpellieru. Zasedba iz zahodne Francije, ki jo vodi nekdanji veliki zvezdnik rokometnih igrišč iz Španije Alberto Entrerrios, je zaradi svojega načina igre silno neugodna in nepredvidljiva, v kombinaciji izkušenih in mladih igralcev pa ima pomembno vlogo tudi Ovniček.

Najmanj zvezdniško deluje danski predstavnik iz Aaalborga, ki pa zato navdušuje s svojo enostavno igro, ob tem pa v Köln prihaja brez tekmovalnega pritiska na svojih ramenih. Izbranci trenerja Stefana Madsena so v skupinskem delu prikazali toplo-hladne predstave, v izločilnih tekmah pa s kančkom sreče najprej izločili Porto (po obeh tekmah je bil izid neodločen, Aalborg pa je napredoval zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh; op. p. STA), v četrtfinalu pa še nemški Flensburg-Handewitt.