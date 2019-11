Kapetanka Krimovk: 'Na vsak način želimo odnesti štiri točke v drugi del'

Slovenke v zadnjem krogu prvega dela Lige prvakinj čaka še obračun s Švedinjami, ki so jih v prvi letošnji medsebojni tekmi že premagale, medtem ko Banik čaka misija nemogoče in boj z evropskim prvakom Györom na Madžarskem. V skupini D ima Györ maksimalnih deset točk, sledi Krim s štirimi, Sävehof in Banik pa jih imata po tri. V glavni del se prebijejo tri ekipe iz skupine. Nedeljski uspeh proti švedskim prvakinjam iz Savehofa, si želi tudi kapetanka Polona Barić.

"Za nami je odličen vikend, z zmago smo si praktično že zagotovili napredovanje in izpolnili zastavljeni cilj, a bilo bi škoda, če bi se s tem zadovoljili. Če zmagamo in nesemo naprej štiri točke, nam bo potem v nadaljevanju lažje in bo to boljša popotnica za kosanje z večjimi ekipami. Upamo na prvo domačo zmago letos, da z njo razveselimo domače navijače," pravi kapetanka serijskih slovenskih rokometnih prvakinj Polona Barić.

Proti skupini C, s katero se bodo Ljubljančanke križale v drugem delu, se je kapetanka že ozrla, a opozarja, da je treba najprej premagati švedske prvakinja, potem pa računati naprej.