Barreda in Al-Attiyah najhitrejša v drugi etapi Dakarja

Joan Barreda je bil v drugi etapi od Džede do Biše s 457 kilometri hitrostnih preizkušenj (skupaj 685 km) za tri minute in 55 sekund hitrejši od lanskega zmagovalca, Američana Rickyja Brabeca (honda), ter šest minut in dve sekundi od Čilenca Pabla Quintanille (husqvarna). Pred tem vodilni Avstralec Toby Price je bil tokrat le 28. in je v skupnem seštevku padel na 16. mesto. Edini slovenski predstavnik Simon Marčič (husqvarna) je zasedel 50. mesto z zaostankom ene ure, 31 minut in 20 sekund. S tem je v skupnem seštevku pridobil eno mesto in je zdaj 49. V kategoriji originals je trenutno sedmi. V skupnem seštevku ima med motociklisti 37-letni Španec šest minut in 23 sekund prednosti pred Brabecem, še štirinajst sekund več z BMW zaostaja Južnoafričan Ross Branch (yamaha). Marčič za vodilnim zaostaja dve uri, 32 minut in 57 sekund. Med avtomobilisti je bil trikratni zmagovalec relija Dakar Al-Attiyah dve minuti in 35 sekund hitrejši od skupno 13-kratnega zmagovalca Peterhansla. Slednji je prevzel vodstvo, potem ko je po prvi etapi vodilniCarlos Sainzzasedel tretje mesto in v etapi zaostal za devet minut in 17 sekund.

Peterhansel ima pred torkovo tretjo etapo okoli Vadi Ad-Davasirja (630 km, 403 km HP) šest minut in 37 sekund prednosti pred Sainzem ter devet minut in 14 sekund pred zmagovalcem etape. Francoz Sebastien Loeb, večkratni svetovni prvak v reliju, je skupno sedmi (+ 36:40).