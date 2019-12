Bartolu spodletelo, na tekmo šest skakalcev

Skakalna karavana svetovnega pokala je v Klingenthalu zbrana na četrtem prizorišču v sezoni 2019/20. Skakalci so že opravili z uradnim treningom in kvalifikacijami, od sedmih Slovencev je spodletelo le Tilnu Bartolu, ki je zasedel 51. mesto in ne bo nastopil na tekmi, ki jo bo ta konec tedna gostila skakalnica na nemško-češki meji.

Lanišek (na fotografiji) je skupaj z Zajcem vknjižil drugo najboljšo slovensko daljavo v kvalifikacijah (124,5 metra). Meter in pol dlje je poletel Domen Prevc, ki pa je zaostal za obema rojakoma. FOTO: AP Najboljši med Slovenci je bil Timi Zajc, ki je s 124,5 m in 109,4 točkami zasedel 13. mesto. Dve mesti za njim se je uvrstil Peter Prevc(123,5 m/108,9), Anže Lanišek(124,5 m/107,3) je zasedel 18., Anže Semenič (121,5 m/104,8) 23., Domen Prevc(126,0 m/104,3) 25., Rok Justin(122,0 m/97,3) pa 40. mesto. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V kvalifikacijah je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft(129,5 m/123,7), za njim sta se uvrstila Nemec Karl Geiger(133 m/123,1) in Poljak Piotr Žyla(135,5 m/122,2). V Klingenthalu bo ta konec tedna sicer na sporedu tudi ekipna preizkušnja.