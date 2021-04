Bartyjeva do drugega naslova v karieri na pesku

V drugem finalu na pesku je še drugič slavila, potem ko je bila najboljša še na Rolandu Garrosu pred dvema letoma, lani v Parizu na OP Francije ni nastopila. Skupaj je v 16. finalu enajstič prišla do lovorike, tretje v tem letu po Yarra Valley Classicu v Melbournu in Miamiju. Avstralka je slavila s 3 : 6, 6 : 0, 6 : 3. Dvoboj je trajal eno uro in 48 minut.

Sabalenka je ostala pri devetih turnirskih zmagah, v finalu pa je bila poražena prvič po San Joseju pred dvema letoma. Na začetku leta je bila najboljša v Abu Dabiju, v drugem letošnjem finalu pa je bila ob koncu dvoboja nemočna proti Avstralki.

Številka ena ženskega tenisa Bartyjeva je sicer ob koncu prvega niza zapadla v krizo in izgubila tri zaporedne igre, v drugem pa je tekmici zavezala celo kravato. Sabalenka je morala nato zaradi poškodbe stegenske mišice zaprositi za zdravniško pomoč, a Bartyjeve to ni zmedlo.

V tretjem nizu je takoj uspela z odvzemom servisa, zdržala zadnji nalet Sabalenke in si podarila najlepše darilo za 25. rojstni dan, ki ga je praznovala v soboto. Obenem se bo lahko iz Stuttgarta na naslednje turnirje Avstralka odpeljala tudi z novim električnim porschejem.