Avstralka Bartyjeva v Melbournu osvojila domačo krono

Ashleigh Barty , prva tenisačica na svetu na lestvici WTA in tudi prva nosilka, je imela v velikem finalu v Melbournu za tekmico 27. nosilko, Američanko Danilelle Collins . Bartyjeva je v polfinalu s 6:1 in 6:3 izločila Američanko Madison Keys, Collinsova pa je premagala Poljakinjo Igo Swiatek , sedmo nosilko (6:4 in 6:1).

Avstralka je v finalu turnirja s skupnim nagradnim skladom 47,7 milijona evrov, prepričljivo dobila prvi niz s 6:3 po 32 minutah igre. Enkrat je odvzela servis tekmici za vodstvo s 4:2 in nato dvakrat dobila igro na svoj servis in zanesljivo povedla z 1:0, kazalo je, da bo gladko opravila svojo nalogo. Toda Američanka je v drugem nizu hitro naredila "break" in povedla z 2:0 in še enkrat odvzela servis Bartyjevi za visoko vodstvo s 5:1.

Bartyjeva se ni predala in je dvakrat zapored odvzela servis nasprotnici in se približala na 5:4 in na svoj servis izenačila na 5:5. Znova je bilo vse odprto, Američanka je precej popustila, Avstralka pa je nizala točke in igre. Collinsova je nato le dobila igro na svoj servis za vodstvo s 6:5, po izenačenju na 6:6 je sledila podaljšana igra. Gladko ga je dobila Bartyjeva (7:2), ter seveda tudi niz (7:6) in dvoboj (2:0) ob navdušenju gledalcev. Drugi niz je trajal 55 minut, dvoboj pa slabo uro in pol.

Bartyjeva je postala prva Avstralka, ki je po dolgih 44 letih osvojila OP Avstralije, pred tem je to leta 1972 uspelo Chris O'Neil.